Leones del Escogido clasifican a la final de Serie del Caribe tras vencer 5-4 a Cardenales de Lara

Los suramericanos abrieron el inning 11 con un toque frente a Jimmy Cordero, quien tiró a tercera tratando de poner fuera al corredor que anclaba en segunda, Danry Vásquez, en una jugada que terminó colocando hombres en las esquinas sin out. No obstante, el derecho se las arregló para cerrar sin carreras el episodio y el juego, ayudado con una gran jugada de Yamaico Navarro, tirándose de cabeza en la inicial, la cual impidió que una línea de Francisco Arcia se internara en el bosque izquierdo, lo que pudo terminar el juego en favor de los venezolanos.

