Leonel Fernandez: El gobierno no sabe resolver los problemas del pais y se justifica en la crisis

The content originally appeared on: El Dia

Santo Domingo.- Ante una multitudinaria asistencia de ex peledeitas que tomaron juramento en la FP, Leonel Fernandez, manifesto que a causa de que el gobierno no sabe entender y buscar soluciones a los problemas que afectan a la Republica Dominicana, es que la Fuerza del Pueblo va creciendo constantemente.

“Por no saber entender y buscar solucion a los problemas que afectan a la Republica Dominicana, es que la Fuerza del Pueblo va creciendo contantemente, porque la gente lo que dice es frente a esta alza de precios que esta ocurriendo en todo, es el pollo, es la leche, son los platanos, son los huevos, es la batata, es el name, esto no lo aguanta nadie, esto no lo aguanta nadie”, especifico el presidente de la Fuerza del Pueblo.

En el acto celebrado en el Club Deportivo y Cultural Framboyan, en el sector de Los Mina, Leonel Fernandez juramento al diputado Rafael Castillo y a los regidores Wilson Baez y Walkia Medina, ambos de la circunscripcion numero dos, de Santo Domingo Este quienes pasan a engrosar las filas de la organizacion politica.

Despues de tomar el juramento Fernandez hizo uso de la palabra, donde reconocio que hay una crisis, pero dijo que quienes gobiernan no pueden estarse justificando. “Para los que dirigen a su pueblo, los que dirigen naciones, las crisis no constituyen justificaciones del fracaso. La historia nos ensena que los grandes liderazgos se construyen en medio de grandes crisis. Cuando todo fluye de manera normal, no se requiere de grandes liderazgos, eso lo puede hacer cualquiera, los que trascienden son los que convierten las crisis en momentos de progreso y de avance para sus respectivos pueblos”, especifico.

El ex mandatario recordo las palabras del primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, en su discurso en la primavera de 1940 antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuando dijo: <>, y asi derrotaron a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Refirio que cuando en el ano 2004, le toco llegar al gobierno, “todos ustedes recuerdan que veniamos de una crisis bancaria, quiebra de bancos en la Republica Dominicana, se devaluo el peso frente al dolar y todo subio de precio, pero afrontamos la crisis y el valor del dolar, de 58 por 1, descendio a 28 por 1 y al mismo tiempo los precios bajaron de todos los productos de la canasta familiar”.

“Se desato otra crisis, empezaron a quebrar bancos en los Estados Unidos, empezaron a quebrar bancos. En Europa, la crisis financiera global subio el petroleo a 147 dolares el barril, estaban subiendo los precios de los alimentos, pero ?que hicimos nosotros?, subsidiamos los precios de los alimentos, le dimos apoyo al Plan Social de la Presidencia, nos inventamos unas unidades moviles de los comedores populares que circulaban por toda la republica, y fueron tan utiles, que cuando vino el terremoto de Haiti, fue la Republica Dominicana que ayudo a Haiti a resolver el problema alimentario con esas unidades moviles”, agrego el lider de la Fuerza del Pueblo.

Siguio diciendo: “Hoy enfrentados una crisis, lo que se busca es una justificacion, hay inflacion porque en el mundo entero hay inflacion, hay inflacion en Mexico, hay inflacion en los Estados Unidos, hay inflacion en Guatemala; perfecto, ahora expliquenos una cosa, por que la inflacion en Republica Dominicana es tres veces mayor que la de Costa Rica, es mayor que en Colombia, es mayor que en Peru, es mayor que en Chile, es mayor que en Honduras, es mayor que en Panama; por que razon. Porque en la Republica Dominicana se estan cometiendo errores donde el costo de la vida, se hace una penuria permanente para los pobres de Republica Dominicana”.

En su discurso Fernandez se baso en la mencion que hizo el legislador que paso a la FP, sobre el proyecto de ley enviado por el Gobierno al Congreso Nacional, “le llaman la Ley de Tasa Cero Arancelaria, a la importacion de una serie de bienes y servicios, para supuestamente mitigar los efectos de la crisis, de la inflacion en la Republica Dominicana, la que plantea que no se cobraran los impuestos en aduanas; pero para las carnes que se puedan importar, y que se traeran pastas alimenticias y leche en polvo, y eso no pagara impuestos en aduanas, algo que parece como inteligente, aparentemente luce como sabio”.

Recordo ademas que, “nosotros no tenemos acuerdo de libre comercio con Brasil, con Argentina, ni con Turquia, ni con ninguno de esos paises que son los que van a exportar hacia Republica Dominicana”, por lo que dijo que el gobierno se ha equivocado, “se han equivocado, nosotros aqui producimos pollo, lo que hay que importar a tasa cero es el maiz, para que se produzca pollo y huevos en Republica Dominicana, que se produzca tal cantidad de pollo y huevos, que la oferta sea mayor que la demanda y los precios disminuyan y estamos ayudando los productores de la Republica Dominicana, cojan nota desde el gobierno para que aprendan a gobernar “, enfatizo.

Continuo haciendo un llamado al gobierno a la reflexion sobre las medidas tomadas, “el tema no es importar leche en polvo, el tema es apoyar a los ganaderos para que produzcan mas leche, y al aumentar el volumen de produccion de leche subsidiada por el gobierno, habra leche mas barata de consumo para el pueblo dominicano. El tema no es importar pastas alimenticias, importen trigo, para que en los molinos se pueda procesar y se produzca el pan en la Republica Dominicana”.

Al hacer referencia a las derrotas que han tenido los gobiernos desde que inicio la crisis en America Latina, Fernandez dijo que, <>.

JURAMENTADOS:

Durante su alocucion Leonel Fernandez valoro y resalto la importancia que tiene para la FP el grupo de juramentados de este domingo. “No es posible obtener el triunfo en la RD, sin el apoyo de Santo Domingo Este, pues como municipio, Santo Domingo Este tiene mayor numero de votantes que todas las provincias de la RD; por consiguiente, los companeros que hoy se juramentan estan contribuyendo a tomar por asalto el Municipio de Santo Domingo Este, para convertirlo en el bastion principal de la Fuerza del Pueblo para la garantia del triunfo el proximo 2024”, dijo evidentemente emocionado.

Las personas juramentadas en la FP fueron, el diputado Rafael Castillo, los regidores Walkiria Medina y Winston Baez; el miembro del Comite Central del PLD, Ramon de los Santos, quien tambien era presidente de un Comite Intermedio.

Junto a Castillo, quien ademas de diputado era miembro del Comite Central del partido morado, se juramentan en la Fuerza del Pueblo los expresidentes de Comites Intermedio, Ramon Peralta, Julio de la Rosa, Marcial Alcantara, Hilario Ortiz, German Paredes, Andres Castillo, Rafael Reyes y Misael Lachapel, quien tambien era coordinador de la juventud.

Con la integracion de estos cuadros, la fuerza del Pueblo supera al partido morado en numero de regidores de la Circunscripcion No. 2 en la Alcaldia de SDE, y en la Camara de Diputados, los deja con un solo legislador de esta demarcacion.