Santo Domingo.- Tranfuguismo. El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fern?ndez, censur? que el partido de gobierno y sus funcionarios hayan asumido como tarea principal de campa?a la compra de militantes de otras entidades pol?ticas.

“Uno va viendo c?mo este gobierno, que llega present?ndose como pulcro, como personas ?ntegras, que defienden la moral, que defienden la ?tica, que luchan contra la corrupci?n, hoy han perdido los escr?pulos y andan recorriendo el pa?s repartiendo millones del pueblo dominicano para conquistar voluntades que est?n corrompidas porque carecen ya de conciencia”, dijo Fern?ndez.

Asegur? que “esos que se venden no tienen conciencia, no tienen ideolog?a, no creen en el pueblo, solamente creen en c?mo ellos pueden enriquecerse, pero no se dan cuenta que su imagen se empobrece ante la percepci?n, ante la evaluaci?n que tiene el pueblo dominicano”.

El l?der pol?tico precis? que, en el fondo, el gobierno sabe que s?lo est?n a tres puntos de diferencia, en el margen de error, y que por eso quieren generar percepci?n.