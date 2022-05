Leonel afirma Siembra RD es reacci?n tard?a busca corregir error tasa cero

The content originally appeared on: El Dia

SANTO DOMINGO.-El expresidente Leonel Fern?ndez asegur? ayer que el Gobierno dio una estocada mortal a la agropecuaria al propiciar tasa cero para algunos productos de la canasta b?sica y que lo que correspond?a era aligerar los aranceles a los commodities como forma de ayudar el sector productivo nacional.

Puso como ejemplo las carnes y la panader?a, sectores que, dijo, enfrentan crisis y que ponerlos a competir con productos importados en estos momentos los liquidar?.

Argument? que lo que hubiera hecho la Fuerza del Pueblo en un caso similar, habr?a sido colocar la tasa cero (en el caso de las carnes) a los insumos utilizados en las granjas y (en el caso de la panader?a) a la harina. Reiter? que se trat? de una pol?tica desatinada y que de manera reactiva, entonces el gobierno lanza Siembra RD para tratar de enmendar el error que cometi?.

Calific? de preocupante que el sector que menos crece es el agropecuario y que es el que, de manera interna, m?s incide en la inflaci?n.

Se?al? que de los 33 pa?ses de Am?rica Latina, Rep?blica Dominicana tiene la tercera mayor inflaci?n, lo que indica que la causa tiene que ver con factores internos, adem?s de los externos.

Transparentar dato

Para el expresidente Fern?ndez el desempleo, la inseguridad alimenticia y la seguridad ciudadana son los temas que con m?s cuidado deben tratarse.

En materia econ?mica, Fern?ndez dijo que si bien es cierto no se puede negar que ha habido crecimiento econ?mico, decir que el mismo fue de un 12 % como lo rese?ara el Banco Central, es errado, ya que el crecimiento debe de definirse en relaci?n con el a?o 2019 antes de la pandemia y no con el 2020 que fue el a?o de la contracci?n econ?mica.

Insisti? en que no se debe exagerar y que el crecimiento econ?mico conforme a los datos de organismos internacionales, se cit? en el ?ltimo a?o en un 4.7 % lo que de por s?, es bueno. Las declaraciones de Fern?ndez se produjeron al participar como invitado al Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Modificar Constituci?n

En relaci?n con la modificaci?n de la Constituci?n, una propuesta de las actuales autoridades que busca, seg?n se ha informado, generar un cuadro de independencia del Ministerio P?blico, suprimiendo la prerrogativa del Poder Ejecutivo de designar un procurador, Fern?ndez se?al? que eso no es necesario.

Explic? que ya la Constituci?n y la Ley Org?nica del Ministerio P?blico otorgan independencia al ?rgano estatal y que los que alegan tales cosas desconocen lo mucho que se ha avanzado en materia de institucionalidad.

Asegur? que ning?n presidente tiene la potestad de llamar al procurador para incidir en una decisi?n y que de producirse tal cosa, podr?a generarse un esc?ndalo may?sculo que termine con la renuncia del presidente de turno.

Desde su punto de vista, que una persona pertenezca o haya hecho carrera pol?tica, no lo inhabilita para ocupar posiciones en el Estado y que ya se tienen ejemplos de buenas ejecutorias como lo es el caso de “Milton Ray Guevara al frente del Tribunal Constitucional”. “La idea de descalificar al pol?tico no me parece correcto.

Lo importante es que haya un ciudadano ejemplar en la posici?n”. Dijo que la base jur?dica para las leyes dominicanas fueron extra?das de Espa?a, Francia y Estados Unidos y que en los tres pa?ses antes citados la figura del procurador es designada por el Poder Ejecutivo.

“De hecho, en las monarqu?as, al procurador se le llamaba el abogado del rey”, dijo.

Neg? tener temor de que sea reformada la Constituci?n, ya que ?l mismo fue quien encabez? la m?s avanzada reforma de Iberoam?rica en el a?o 2010 con la participaci?n e inclusi?n de todos los sectores de la sociedad dominicana.

Refiri? que, evidentemente, existen otras intenciones aparte de las citadas por el Gobierno, como lo es el caso de reducir el margen con el que se obtiene la victoria electoral en el nivel presidencial, una propuesta de Milagros Ortiz Bosch.

“Si eso ha funcionado para qu? cambiarlo, lo que funciona bien no se cambia”.

Posicionamiento

Fern?ndez aprovech? ese mismo comentario para decir que posiblemente quienes proponen eso (eliminar el 50% +1 de los votos) es porque los n?meros no le dan.

Afirm? que en la actualidad el presidente Luis Abinader tiene una intenci?n del voto que oscila entre el 39 % y el 42 % aunque su favorabilidad es de un 49 %.

Volver al poder

–1– Lo viejo

Fern?ndez asegur? que aspira a llevar a la Fuerza del Pueblo al poder para, subsanar problemas de una vieja agenda que deben seguir siendo enfrentados

–2– Lo nuevo

Pero que tambi?n deben ser trabajados los temas del futuro, la rob?tica, la web, etc.

Inversi?n y calidad no van de la mano

Educaci?n. El expresidente Leonel Fern?ndez reiter? su posici?n sobre el 4% del PIB destinado al sector Educaci?n al considerar que no necesariamente, inversi?n y calidad van de la mano. Aclar? que no procurar?a eliminar dicha legislaci?n ya que no existe forma de revertirla pues se interpreta como una con quista social pero que la base educativa requiere de otros cambios que garanticen el desarrollo de los estudiantes del sistema p?blico.

En su caso, asegur? que la intenci?n del voto est? oscilando entre el 30 % y el 34 % lo que evidencia un notable crecimiento que ha de continuar seg?n vaya acerc?ndose el proceso electoral pautado para el a?o 2024.

Presidenciables en FP

Uno de los temas que nota todo externo a la Fuerza del Pueblo es que las gestiones de dicho partido orbitan en torno a la figura de Fern?ndez, lo que anticipa la organizaci?n perder?a vigencia ante la ciudadan?a con una eventual desaparici?n f?sica de su l?der, como sucedi? en el pasado reciente con el Partido Reformista Social Cristiano.

Estas preocupaciones son respondidas por Fern?ndez asegurando que la organizaci?n que preside es un partido abierto en el que pueden presentar sus aspiraciones libremente todos sus miembros.

Asegur? que s? existen figuras con potencial para ser presidentes de la Rep?blica en la FP y al pedirle que citara algunos, los voceros de bancadas ante el Congreso Nacional, Dionis S?nchez, por el Senado, y Rub?n Maldonado, por la C?mara de Diputados, se se?alaron a s? mismos, afirmando “aqu? est?n”.

En todo caso, Fern?ndez aclar? que no es el candidato presidencial de la FP, pues no son tiempos de campa?a y que su organizaci?n se encuentra en un proceso de crecimiento. Sobre el Partido de la Liberaci?n Dominicana, que ya tiene aspirantes presidenciales, Fern?ndez acot? que “esos son problemas de la Junta Central Electoral”, dando a entender que no era correcta la pr?ctica.

La frontera

En relaci?n con los temas fronterizos, Fern?ndez dijo que la idea de construir un muro en la frontera est? hoy en menos discusi?n que antes, aunque indic? que un “muro tecnol?gico es m?s efectivo que uno de concreto. El muro f?sico es cada vez menos efectivo. En nuestro caso tenemos una situaci?n con la inmigraci?n ilegal, el tr?fico de armas y de drogas”.

Afirm? que nadie puede cuestionar el derecho que tienen los pa?ses de deportar ilegales sobre la base de las leyes existentes.

Sobre la Polic?a Nacional, dijo que el mayor problema del cuerpo del orden reside en la prevenci?n del delito y en su rol frente al ciudadano.

La corrupci?n

— Base legal

Fern?ndez refiri? que en sus gobiernos se confeccion? la base legal para mejorar la institucionalidad como la Ley de Presupuesto, de Tesorer?a, de Compras, Acceso a la Informaci?n P?blica, por lo que no fueron indiferentes al tema de la corrupci?n.