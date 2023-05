LeBron cuestiona su futuro despu?s de la eliminaci?n de Lakers

The content originally appeared on: El Dia

— LeBron James comenz? el ?ltimo partido de su vig?sima temporada en la NBA con la mitad de postemporada con mayor puntuaci?n de su inigualable carrera en la NBA.

Termin? la noche pregunt?ndose cu?nto tiempo m?s planea perseguir la historia despu?s de que los Lakers de Los ?ngeles fueran eliminados de las finales de la Conferencia Oeste.

James estableci? un r?cord personal con 31 puntos en la primera mitad del Juego 4 el lunes por la noche, pero fall? dos posibles tiros de empate en el ?ltimo minuto cuando los Denver Nuggets terminaron la temporada de los Lakers con una victoria de 113-111 .

James, de 38 a?os, termin? con 40 puntos, 10 rebotes, nueve asistencias y una inmensa frustraci?n despu?s de que el notable aumento de final de temporada de Los ?ngeles terminara con cuatro derrotas consecutivas. Aunque el m?ximo anotador en la historia de la NBA habl? de s? mismo como parte de los Lakers la pr?xima temporada, James tambi?n dijo que no se ha decidido.

<>, dijo James en la respuesta final de su conferencia de prensa posterior al juego. <<No s?. No s?. Tengo mucho en qu? pensar, para ser honesto. Solo para m?, personalmente, en el futuro del juego de baloncesto, tengo mucho en qu? pensar".

James tiene un contrato por 46,9 millones de d?lares la pr?xima temporada con los Lakers, pero est? a cargo de su futuro despu?s de superar el r?cord de anotaciones de Kareem Abdul-Jabbar a principios de este a?o. Anteriormente, no ha sugerido muchos conflictos personales acerca de terminar su contrato con Anthony Davis, y su juego no ha disminuido significativamente despu?s de dos d?cadas en la NBA, aunque su salud se ha vuelto menos fuerte, particularmente en sus pies y tobillos.

“Se trata de disponibilidad para m? y mantener mi mente aguda, y cosas de esa naturaleza”, dijo James. “Estar presente en el piso, estar presente en el vestuario y en los viajes en autob?s y en avi?n, cosas de esa naturaleza. Es desafiante, seguro. Fue una temporada muy desafiante para m?, para nuestro club de b?isbol, y obviamente sabemos lo que sucedi? al principio (en el comienzo de temporada de 2-10 de los Lakers). Fue genial, un viaje bastante genial”.

James se perdi? un mes de la temporada regular con una lesi?n en el pie en la recta final, pero regres? con una serie de actuaciones estelares en los playoffs, mientras que los Lakers derrotaron al segundo preclasificado Memphis y eliminaron al campe?n defensor Golden State. Eso no le import? mucho a James, cuya frustraci?n se manifest? en varios puntos despu?s del Juego 4.

“No me gusta decir que es un a?o exitoso, porque no juego para nada adem?s de ganar campeonatos en este punto de mi carrera”, dijo James. “Sabes, no me gusta hacer una aparici?n en la conferencia (finales). Lo he hecho muchas veces, y no es divertido para m? no poder ser parte de llegar a las Finales (de la NBA)”.

En el 282.? juego de playoffs de su carrera, un r?cord de la NBA, James anot? 21 puntos en un primer cuarto din?mico en el Juego 4. Agreg? 10 m?s en el segundo mientras jugaba casi toda la mitad de un juego de vida o muerte contra los Nuggets. .

Pero James solo tuvo nueve puntos en 4 de 12 tiros en la segunda mitad, y perdi? dos oportunidades de anotar en el ?ltimo minuto. Hizo un extra?o tiro en salto que fall? gravemente con 26 segundos restantes, y Jamal Murray y Aaron Gordon de Denver frustraron su ?ltima carrera hacia el aro cuando sonaba la bocina.

Pero la primera mitad fue un cl?sico de LeBron: hizo 11 de sus 13 tiros y anot? cuatro triples sin fallar en la mitad de playoffs con mayor puntuaci?n de su carrera, que comenz? en 2003 y ha incluido cuatro campeonatos de la NBA. James agreg? cuatro rebotes y cuatro asistencias, y tambi?n recibi? una falta t?cnica despu?s de un intercambio f?sico con Gordon cuando los dos quedaron encerrados en el lado de la cancha de los Lakers.

James hab?a tenido problemas desde la distancia anteriormente en la serie, consiguiendo 3 de 19 en los primeros tres juegos. Arregl? su tiro en el Juego 4, e incluso obtuvo cr?dito por un triple en el primer cuarto cuando su pase alto a Rui Hachimura entr? accidentalmente en la canasta.

James ya ten?a el promedio de anotaciones m?s alto en la historia de la NBA en juegos de eliminaci?n (33.5 puntos por juego) entre todos los jugadores con al menos 10 apariciones de este tipo.

Despu?s de no poder ganar un t?tulo este a?o, James claramente est? pensando si quiere hacerlo todo de nuevo. Un obst?culo importante para cualquier pensamiento de retiro es su deseo declarado desde hace mucho tiempo de jugar una temporada de la NBA junto a su hijo, Bronny, quien ser? un estudiante de primer a?o en la USC este oto?o y no podr?a unirse a la liga hasta el oto?o de 2024 como muy pronto.

<>, dijo James cuando se le pidi? que evaluara su vig?sima temporada. “Lo ?nico que me preocupa es estar disponible para mis compa?eros, y no me gusta el hecho de que no jugu? tantos partidos como me hubiera gustado por culpa de una lesi?n. Eso es lo ?nico que me importa, estar disponible para mis compa?eros”.