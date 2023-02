Los ?ngeles (EE.UU.),.- LeBron James, l?der de Los ?ngeles Lakers, reconoci? este lunes que se ilusion? cuando supo que su equipo estaba entre los interesados en Kyrie Irving y que sinti? un disgusto cuando vio al base cerrar su acuerdo con los Dallas Mavericks, porque ten?a claro que su fichaje ayudar?a a los angelinos a competir por el anillo.

“Puedo sentarme aqu? y decir que no estoy decepcionado por no poder fichar a un talento de ese nivel, un jugador con el que tambi?n ten?a gran afinidad que nos pod?a ayudar a ganar t?tulos”, afirm? LeBron en una entrevista publicada por ‘ESPN’.

“Pero mi enfoque ha cambiado ahora. Mi enfoque volvi? d?nde tiene que estar, en este equipo y en los jugadores que tenemos en nuestro vestuario”, agreg?.

Kyrie Irving pidi? el pasado viernes a los Brooklyn Nets ser traspasado antes del cierre del mercado de fichajes y su franquicia alcanz? este domingo un acuerdo con los Dallas Mavericks, seg?n adelant? ‘ESPN’, cuya oficialidad se espera este lunes.

A cambio de Irving, los Mavericks aceptaron enviar a Brooklyn a Spencer Dinwiddie, Dorian Finney Smith y dos elecciones, de primera y segunda ronda, en el draft de 2029.

“No me toma mucho (volver a la realidad), no me ilusiono demasiado por las posibilidades de que pase algo, no me ilusiono por completo hasta que algo pase realmente. Y cuando no pasa, vuelvo a enfocarme en nuestro trabajo”, afirm? James.

“Tuvimos una oportunidad (de fichar a Irving), el nombre de los Lakers estuvo ah?. Tuvimos una oportunidad y no pas?. Seguimos adelante y vamos a terminar esta temporada con fuerza, intentando alcanzar la postemporada”, afirm?.

‘King’ James se mostr? convencido adem?s de que su equipo, incluso sin Irving, tiene el potencial de “llegar hasta el final” si sus jugadores se mantienen sanos. A sus 38 a?os, LeBron est? a 36 puntos del r?cord hist?rico de la NBA de Kareem Abdul Jabbar (38.387) y podr? batir este registro este martes contra los Oklahoma City Thunder o el jueves contra los Milwaukee Bucks.

Vive un magn?fico momento de forma y tiene un promedio de 30.2 puntos por partido.

Al hablar de su estado de forma, reconoci? que est? “sorprendido” con su brillantez.

“Un poco me sorprendo. Salto a la pista y supero a chicos de 21 a?os, salto m?s que chicos de 23 a?os. Me siento muy bien por c?mo estoy jugando, no solo a nivel f?sico sino tambi?n mental. Estoy mejor ahora que hace diez o incluso quince a?os”, afirm?.