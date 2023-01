Le zouk : patrimoine culturel immatériel ou pas ?

The content originally appeared on: News Americas Now

PATRIMOINE

Par Yvor J. LAPINARD

Le patrimoine culturel immatériel est apprécié à partir de son enracinement dans les communautés, estime l’Unesco. Il contribue à la cohésion sociale… Comme c’est le cas pour le zouk. • DR

Facteur important du maintien de la diversité culturelle face à la mondialisation croissante, le patrimoine culturel immatériel comprend les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos ancêtres et transmises à nos descendants. Mais doit-on considérer le zouk comme une musique très récente du point de vue de la tradition ?

Ce que l’on entend par « patrimoine

culturel » a changé de manière considérable au cours des

dernières décennies, en partie du fait des instruments élaborés par

l’Unesco. Le patrimoine culturel ne s’arrête pas aux monuments et

aux collections d’objets. Il comprend également les traditions ou

les expressions vivantes héritées de nos ancêtres et transmises à

nos descendants, comme les traditions orales, les arts du

spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs,

les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ou

les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l’artisanat

traditionnel. C’est ce qu’on appelle le patrimoine culturel

immatériel.

Bien que fragile, il demeure un facteur important

du maintien de la diversité culturelle face à la mondialisation

croissante. Avoir une idée du patrimoine culturel immatériel de

différentes communautés est utile au dialogue interculturel et

encourage le respect d’autres modes de vie.

Le patrimoine culturel immatériel est

traditionnel, contemporain et vivant à la fois. Il ne comprend pas

seulement les traditions héritées du passé, mais aussi les

pratiques rurales et urbaines contemporaines, propres à divers

groupes culturels. Il peut également être inclusif, à travers des

expressions…