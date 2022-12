Le gouvernement pr?sente le plan national d’adaptation contre les changements climatiques

The content originally appeared on: News Americas Now

La premi?re r?union du Comit? national de lutte contre les changements climatiques, qui s’est d?roul?e ce jeudi en la r?sidence officielle du Premier ministre ? Bourdon, co?ncide avec la Journ?e mondiale du climat. <>, a pr?cis? le chef du gouvernement, ?galement pr?sident du Comit? national de lutte contre les changements climatiques. << J’ai le privil?ge en ce jour de proc?der, d’une part, au lancement du Comit? national sur les changements climatiques (CNCC), et, d’autre part, de pr?senter officiellement le Plan national d’adaptation (PNA), a poursuivi Ariel Henry. Il a par ailleurs soulign? que le PNA constitue un cadre global et une r?f?rence nationale pour les actions d’adaptation en Ha?ti. Il est le fruit, a-t-il dit, d’un processus inclusif et participatif, issu de consultations de diff?rentes cat?gories d’acteurs cl?s ? l’?chelle des dix d?partements du pays. <>, a inform? Ariel Henry, disant regretter que l’?tat ha?tien se trouve oblig?, p?riodiquement, de consacrer une forte partie de ses maigres ressources ? panser les d?chirures environnementales souvent imputables aux catastrophes naturelles occasionn?es par les changements climatiques. Le PNA couvre la p?riode 2022-2030. Selon Raoul Vital, cadre au minist?re de l’Environnement et point focal national PNA, le co?t de financement du Plan national d’adaptation s’?l?ve ? environ 980 millions de dollars am?ricains, soit 110 millions de dollars l’an. <>, a-t-il indiqu?. Il a par ailleurs inform? que le PNA sera financ? ? partir de fonds bilat?ral, multilat?ral, des fonds pour le climat comme le fonds vert ainsi que des fonds internes. <>, a soutenu M. Vital. 340 mesures d’adaptation sont identifi?es dans le PNA. <>, a pr?cis? Raoul Vital, ajoutant que le plein fonctionnement du Comit? national sur les changements climatiques est l’une des dispositions du PNA. Pour sa part, le ministre de l’Environnement, James Cadet, a pr?sent? le Plan national d’adaptation aux changements climatiques comme une exigence de la d?cision 5 de la COP 17 touchant la planification de l’adaptation. <>, a-t-il fait remarquer. Dans ses propos, James Cadet a profit? pour remercier la R?publique de Chine (Ta?wan) qui soutient Ha?ti dans ses efforts d’adaptation aux changements climatiques. Le projet de mise en place de 25 syst?mes de pompage ? ?nergie solaire ? travers le pays rentre dans cette dynamique. Le repr?sentant r?sident du PNUD en Ha?ti, Nick Ren?, a, de son c?t?, salu? le lancement du Plan national d’adaptation. <>, croit-il, promettant l’accompagnement financier et technique du PNUD ? Ha?ti dans le cadre de la mise en oeuvre du document. Il invite d’autres institutions et bailleurs de fonds ? faire de m?me. Constitution du CNCC Le Comit? national sur les changements climatiques (CNCC) dont la premi?re r?union a eu lieu ce jeudi est ainsi constitu? : 1- Ariel Henry, Premier ministre, pr?sident du CNCC 2- James Cadet, ministre de l’Environnement et vice-pr?sident du CNCC 3- Br?dy Charlot, ministre de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du D?veloppement rural. 4- Ricard Pierre, ministre de la Planification et de la Coop?ration externe 5- Patrick Boivert, ministre de l’?conomie et des Finances 6- Rosemond Pradel, Ministre des Travaux publics, Transport et Communication 7- Patrick Saint-Pr?, coordonnateur Ha?ti Climat 8- Nick Ren? Hartmann, repr?sentant r?sident du Programme des Nations Unies pour le d?veloppement Selon James Cadet, le CNCC constitue une plateforme multisectorielle charg?e de l’orientation g?n?rale des politiques publiques en mati?re de changements climatiques, la coordination de la pr?paration de rapports (communication nationale, rapports biennaux et autres rapports en rapport aux CC), la coordination du processus de recherche de financement et la coordination de la participation d’Ha?ti aux n?gociations internationales sur le climat.

