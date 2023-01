Le CSPJ épingle 30 juges : le président de l’ANAMAH ne s’en étonne pas

The content originally appeared on: News Americas Now

Le juge Jean Wilner prend acte de la publication, par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, de la liste des magistrats certifiés et non certifiés. Cependant, il estime que les noms de certains juges non certifiés sur la liste le surprennent. « Nous constatons que les juridictions de Port-au-Prince, de la Croix-des-Bouquets, de Jacmel sont les plus touchées par la non-certification des magistrats. Nous reconnaissons qu’il faut respecter la loi, certifier les magistrats,…

