Le Creps à la recherche de nouveaux potentiels

Détection

La vitesse avec Henri Pougeol de la Ligue d’athlétisme au chrono. • D.B

Mercredi après-midi a eu lieu la 1ère journée de la détection des jeunes à potentiel au Creps Antilles Guyane. Cet évènement s’inscrit dans la perspective de l’accompagnement et du suivi des jeunes guadeloupéens.

Le CREPS a souhaité organiser deux journées de

détection : un mercredi dernier avec des jeunes scolarisés en

collège et la seconde s’effectuera le samedi 21 janvier pour des

jeunes en situation de handicap. « La première vocation de ces

journées est de susciter l’envie de pratiquer et de faire pratiquer

tous les jeunes (valides et en situation de handicap) plus ou moins

éloignés de la pratique physique, sportives. » explique Bruno

Coutant, référent analyse de la performance. Ces 2 journées

visent deux objectifs. Tous d’abord, inciter tous les jeunes de

s’inscrire dans une…