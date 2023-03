<>, Samuel Fielden (1847 – 1922), Pastor Metodista.

Un intento de justicia fundamentada,no puede ser una retaliaci?n…

En una naci?n donde las relaciones primarias todo lo moldean, el tema de la justicia y sus avatares, su credibilidad posible, ya no tiene la firmeza que antes tuvo, porque al final muchos imputados vuelven a la calle con su sonrisa de >> algo me qued?, estoy suelto y vivo mejor que t? <<…Para la gente de la calle, as? de simple se resume cuando hay personas que antes tuvieron poder y hoy est?n presos esperando la coerci?n preventiva y luego el juicio de fondo…

VISI?N POPULAR DEL PODER A LAS C?RCELES

Hay una acusaci?n, y por la misma se hizo un operativo nocturno, discreto hasta d?nde se pudo, no vi el circo, se supone que es el m?todo. Circo hubiese sido de dia, fotos en redes o avisos previos para someter a esos ciudadanos acusados a la humillaci?n y escarnio p?blico, hecho que tampoco hubiese sido de mi agrado y tampoco lo defender?a, en plan acolito ciego y fan?tico del gobierno de turno. Todos los ciudadanos dominicanos, en esas condiciones, deber?an tener el trato justo y el debido proceso.

El vandalismo del partido morado en las c?rceles de Ciudad Nueva, el pasado lunes 20 de marzo, debe mover a reflexi?n. Gracias a que se le mont? a la polic?a, el esp?ritu del miedo suizo, se le mont? en la cabeza, los grises estaban irreconocibles : eso evit? una tragedia innecesaria.

Dando por sentado que el show fue gratis, habr? que reconocer que los compa?erosson >> solidarios <<…

Ahora bien, la calle es implacable y morbosa, se desahoga, no tiene piedad y castiga a mand?bula batiente con improperios y burlas, a todos aquellos que antes vi? en el poder encumbrado y se?oriales, ahora tras los barrotes. Eso, que tampoco es de buen gusto, visto desde la calle en tono popular, eso lo genera la visi?n ?ulica con la que la poblaci?n ve ejercer el poder a muchos que piensan que es para siempre…

GOLPE DE EFECTO ANTICIPADO, CON MIRAS AL TORNEO ELECTORAL..??…

Nunca se sabe. Sin pensar a la ligera, fascinaci?n dominicana ante nuevos acontecimientos judiciales , habr?a que decir que quienes est?n detenidos, no son cualquiera : son de una c?pula importante del Ancien R?gimen ( Lo que vino luego tampoco fue la Toma de la Bastilla )..

La Justicia seg?n lo pactado el 2020 debe ser independiente, no importa que un ex presidente , que siempre se suele faltar el respeto as? mismo, diga que no entiende eso y que tampoco est? de acuerdo… Este es un pa?s en el que por tradici?n los partidos en poder siempre le han quitado la venda a la Justicia, para que elija privilegiados y perjudicados, el tinglado del PLD, se pas? en eso sus 20 a?os.. ? Qu? nos queda ahora ?… Pasar el balance de lo que se ha intentado con un intento de justicia independiente : que la gente los vea en la calle de nuevo y se vuelve al >> no son todos los que est?n ni est?n todos los que son <<… Esa milonga, casi vidalita, la gente ya la canta en la calle.

El caso es que en todo an?lisis de esta nueva situaci?n de detenci?n de altos dirigentes del PLD del pasado gobierno, ser? imposible no dejar de medir el efecto posterior que esa acci?n tiene ante un a?o pre electoral, que como se supondr? al ser un caso extenso y enmara?ado, nos agarrar? en plena campa?a electoral. En este tema, todo es una apuesta, nada ahora se puede medir, pero la apuesta es de ruleta rusa : cuando gira el rev?lver con una sola bala, no sabemos d?nde terminar?..

Queda en este apartado una pregunta que el gobierno debe hacerse : ? La operaci?n del s?bado en la noche, edeste apagada y sus cruces, podr?a convencer a la poblaci?n de que el tiempo de la justicia y el tiempo del gobierno divergen ? Para el gobierno ser?a ganancia si la gente lo creyera…

? UN INTENTO DE JUSTICIA ES RETALIACI?N O VENGANZA POL?TICA ?…

La justicia tendr? sus mecanismos para establecer al final en el fondo de qu? se trata.

Si la acci?n de la justicia, los encargados de acusar, ministerio p?blico etc, cometen el errorde manejar mal este caso : entonces s? se podr? pensar que es venganza pol?tica y retaliaci?n, lo peor para un clima de gobernabilidad en una llamada Democracia..

En cambio, si las pruebas son contundentes, probables, en un debido proceso se podr? demostrar que no es ni venganza pol?tica y muchos retaliaci?n

Hay muchos dominicanos y dominicanas, que quieren creer de una vez por todasque estas acciones procuran abrir un umbral de decencia en el manejo de los fondos del estado.

Si en esta oportunidad se defrauda a estos dominicanos y dominicanas, la construcci?n de ese umbral se habr? derrumbado, quiz?s para siempre (CFE).