Las razones por las que Juan Dionicio Rodríguez fue el único diputado en votar en contra de la aprobación Ley DNI

Santo Domingo.- El único diputado que no votó a favor de la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) fue Juan Dionicio Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados puesto que las correcciones que sugirió en la primera lectura, no fueron tomadas en cuenta en la segunda.

«Se me asignó redactar y depositar esas correcciones y se me informó que estarían aplicadas en la segunda lectura de la misma. Pero mis sugerencias no fueron tomadas en cuenta. Es por eso que voté en contra de esta ley. Fui el único diputado que no votó a favor porque entiendo que nuestro trabajo es velar porque se cumplan las leyes como lo indica la Constitución«, escribió en su cuenta de X (Twitter).

Al agotar su turno en la cámara el legislador había indicado que en su artículo 4, la Constitución de la República no establece la forma de gobierno, en cambio esta ley sí.

De modo que planteó eliminar el punto 2 del artículo 13 de la Ley 1- 24 puesto que dispone investigar cualquier actividad que «trate de establecer una forma de gobierno contraria al ordenamiento constitucional sin perjuicio de la investigación penal que se pueda realizar«.

«Eso huele a persecución política…, entonces ese concepto no puede estar en la ley, porque puede dar cabida a los que pensamos como yo, que dentro del marco constitucional creemos en una forma de gobierno distinta, podemos ser perseguidos porque la Constitución que es esta no dice qué forma de gobierno«, resaltó.

«Hay diversas formas de gobierno democrático en la República Dominicana y en el mundo, el gobierno que tenemos actual no es el gobierno que concibió Juan Pablo Duarte cuando fundó la República, el gobierno que ejerció Santana no es el gobierno de Juan Bosch de 1963, entonces esta ley no puede establece en su artículo 8, que nosotros estamos planteando formalmente que se elimine, la palabra Constitución de la República», explicó.

Además el representante de los Derechos Humanos en la Cámara de Diputados sugirió eliminar del artículo 8 de la ley que crea el DNI, la palabra Constitución de la República.

Qué dicen los artículos

Constitución

Artículo 4.- Gobierno de la Nación y separación de poderes. El gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes.

Ley que crea DNI

Artículo 8.- Dirección Nacional de Inteligencia. Se crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) bajo la dependencia del presidente de la República, con la misión de realizar actividades de inteligencia y contrainteligencia para la seguridad nacional e interior, a los fines de prevenir y contrarrestar cualquier riesgo, amenaza o agresión a la Constitución de la República, a las instituciones democráticas y a la seguridad y defensa de la nación.

Artículo 13.- Atribuciones. El director nacional de inteligencia tiene las’ atribuciones siguientes:

2 Disponer la investigación de cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones, que atente contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional e interior, o trate de establecer una forma de gobierno contraria al ordenamiento constitucional sin perjuicio de la investigación penal que se pueda realizar;