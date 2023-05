Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorolog?a ( Onamet) inform? este mi?rcoles que las condiciones meteorol?gicas seguir?n dominadas por un constante ingreso de humedad desde el mar Caribe, que dejar? algunos chubascos matutinos en la zona costera sur del pa?s.

Seg?n la Onamet, en la tarde, a esto se sumar? la inestabilidad de la vaguada, creando un ambiente favorable de nublados con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas el?ctricas y r?fagas de viento, principalmente hasta primeras horas de la noche sobre varias provincias de las regiones: noroeste, noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Ma?ana jueves la vaguada comenzar? a alejarse del pa?s, pero se mantendr? la h?medad e inestabilidad.

Distrito Nacional: Incrementos nubosos ocasionales con chubascos matutinos.

Santo Domingo Este: Medio nublado en ocasiones con chubascos matutinos.

Santo Domingo Norte: Incrementos nubosos con chubascos matutinos y vespertinos. Posibles tronadas.

Santo Domingo Oeste: Incrementos nubosos con chubascos aislados matutinos.

El Gran Santo Domingo: temperaturas m?xima entre 31 ?C y 33 ?C y m?nima entre 22 ?C y 24 ?C.