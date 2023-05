Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onanet) inform? este viernes que la presencia de la vaguada y el aporte de humedad del viento c?lido de componente sur/sureste estar?n provocando nublados desde horas matutinas hasta entrada la noche, acompa?ados de aguaceros moderados a fuertes localmente, tronadas y r?fagas de viento.

De acuerdo a la Onamet, las lluvias ser?n m?s notorias hacia las regiones noroeste, norte, el litoral costero Caribe?o, as? como la cordillera Central y la zona fronteriza, en especial sobre las provincias Barahona, La Altagracia, Pedernales, Peravia, El Gran Santo Domingo, Puerto Plata, Dajab?n, Santiago Rodr?guez, Valverde, Santiago y San Jos? de Ocoa.

Para el s?bado se prev? un aumento de la humedad e inestabilidad asociados a los efectos de la vaguada, por tal raz?n se producir?n desde horas de la madrugada nublados con aguaceros, tormentas el?ctricas y r?fagas de viento sobre el litoral costero Caribe?o; principalmente sobre Barahona, Pedernales, Peravia, Azua, San Crist?bal y el Gran Santo Domingo.

En horas de la tarde, esta actividad de lluvias se estar? intensificando, generando lluvias fuertes en ocasiones, tronadas y r?fagas de viento muy fuertes localmente sobre localidades del noroeste, norte, la cordillera Central y la zona fronteriza.

La ONAMET informa de una zona desorganizada de aguaceros y tormentas el?ctricas, localizada pr?ximo a la costa sureste de los Estados Unidos, asociada a un sistema frontal y un ?rea de baja presi?n. Dicha ?rea mantiene una probabilidad baja de 10 % para convertirse en un cicl?n no tropical en las pr?ximas 48 horas. Por su ubicaci?n y futuro desplazamiento, no representa peligro para la Rep?blica Dominicana.

Distrito Nacional: Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos y tronadas aisladas.

Santo Domingo Este: Nublado en ocasiones con aguaceros y tronadas aisladas.

Santo Domingo Norte: Nublados con aguaceros dispersos y tronadas.

Santo Domingo Oeste: Nublados con aguaceros, tronadas y aisladas r?fagas de viento.

El Gran Santo Domingo: Temperaturas m?xima entre 29 ?C y 31 ?C y m?nima entre 22 ?C y 24 ?C.