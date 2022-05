Las circunstancias imprevisibles, nudo legal y Monte Grande

The content originally appeared on: El Dia

El sector construccion en sentido general vive momentos muy dificiles, por las circunstancias imprevisibles que han generado aumentos de precios exorbitantes llegando a niveles que sobres pasan hasta el 85% de los incrementos de costos en los materiales e insumos utilizados en construcciones privadas y publicas.

Desde la llegada al gobierno del presidente Luis Abinader, los contratistas de obras publicas o estatales, han vivido momentos de angustias, porque un funcionario se invento llamarle nudo legal a todos procesos en ejecuciones o ejecutados de proyectos de construccion del estado, cuyos presupuestos haya aumentado mas del 25% del total de su contrato original, debido a la limitante que ordena la normativa juridica del articulo 31, numeral 2, de la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Publicas. Lo que es asumido como bueno y valido, que hasta el presidente Abinader, al declarar, su gobierno encontro un nudo legal, impidiendole continuar obras que esten en esa situacion. Hay que aclarar que, tal nudo legal, no existe y las normas juridicas, es verdad que son interpretativas, pero jamas abusivas.

Es tan grande la confusion, que dicen algunos incumbentes que, ese equilibrio economico, solo aplica a las subidas de precios de materiales en el presupuesto y no a los incrementos de cantidades y nuevas partidas del presupuesto inicial, lo que constituye un desconocimiento grave del articulo 28 de la ley 340-06, donde este articulo senala que, un contrato, para considerarse valido, contendra clausulas obligatorias referidas, entre otras a: precio, ajuste de precios, equilibrio economico-financiero, garantias, modificacion y solucion de controversias. Como se observa, lo ajuste de precios y el equilibrio economico-financiero, son elementos distintos y obligatorio la solucion de conflicto en las contrataciones publicas.

Es pertinente recordar, el ano 2020 a nivel mundial a consecuencia del coronavirus, el Covid-19, la pandemia mortifera, que produjo y sigue produciendo, cambios radicales, generando la peor crisis sanitaria y economica que registra la humanidad. De los sectores mas afectados estan el comercio, la construccion y el transporte de carga por via aerea y maritima. El covid-19, obligo a que los paises impusieran restricciones en los puertos y aeropuertos con cierre cuasi total, confinamiento su poblacion, originando decrecimiento considerable de su Producto Interno Bruto de cada pais. Lo que se ha agudizado con intervencion rusa en Ucrania.

Banco Central de la Republica Dominicana, en su informe Titulado “INFLACION MUNDIAL: EFECTO EN LOS PAISES Y REACCION DE LOS BANCOS CENTRALES”, senala en su tercer y cuarto parrafos, Citamos textualmente: “En el caso de algunas economias emergentes como la Republica Dominicana, la inflacion domestica se ha visto afectada por el alza de precios de algunos insumos muy utilizados en la produccion local, como el petroleo, el maiz, el trigo y la soya, a la vez que las empresas han confrontado altos costos de fletes y seguros en un mercado donde el precio promedio mundial de transportar un contenedor se ha incrementado de unos USD 2 mil antes de la pandemia, a mas de USD 10 mil en la actualidad” . El documento destaca de forma especifica los efectos del alza de precios a nivel global, afectan al pais, analizando la reaccion de los hacedores de politica tanto en el entorno local como internacional”.

Resulta muy preocupante para los contratistas de obras gubernamentales, el anuncio aparecido en los medios de comunicacion que, el gobierno busca US$623 millones adicionales para terminar la construccion de la Presa de Monte Grande, lo cual no es verdad que, se necesite tanto dinero para terminar esa importante infraestructura hidraulica. El 28 de julio del 2010, el expresidente Leonel Fernandez dio el primer picazo para dejar iniciado los trabajos de construccion de esta presa, no obstante, el primero de agosto de ese mismo ano, el Ing. Frank Rodriguez, Director del INDRHI, para la fecha, dijo que el costo de esa obra era de US$354.3 millones, pero que el diseno para su ejecucion todavia no estaba hecho. Lo que significa que, si esa obra agoto el 25% de aumento permitido por este gobierno, su costo estaria en US$442,875 millones, lo que representa que solo faltarian para concluirla US$180.125 millones, no US$623.

Ahora bien, el temor de los ejecutores de obras publicas, es que el mandatario en una comunicacion remitida al presidente del Senado, Ing. Eduardo Estrella, solicita una ley especial para autorizar al INDRHI, adenda por encima del 25% establecido en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones. El congreso debe autorizar esa adenda debido, a que en este caso no ha ocurrido circunstancias imprevisibles, sino que se produce por multiples adicionales de ampliacion del proyecto, no tomado en cuenta en el presupuesto original, por falta de planificacion, ya que ese contrato tiene una formula de escalamiento de aumentos de precios.

La preocupacion es valida, porque puede traer mas confusion a los funcionarios, de que para aumentar un contrato mas del 25% de su costo original, hay que solicitar una ley especial, lo cual no es vedad, si existen circunstancias imprevisibles. El numeral 1 del articulo 32 de la ley 340-06, obliga, Cito: al derecho a los ajustes correspondientes de las condiciones contractuales, cuando ocurrieren acontecimientos extraordinarios o imprevisibles, con relacion a las condiciones existentes al momento de la presentacion de propuestas, que devuelvan el equilibrio economico del contrato.

Lo mismo que Decreto 637-21 del Reglamento sobre el Restablecimiento del Equilibrio Economico Financiero de los Contratos de Obras, de fecha 12 de octubre del ano 2021.

Lo establecido en el articulo 32, numeral 1 de la ley 340-06, solo es atribuciones de la Contraloria General de la republica, de acuerdo a su articulo 247, del entendimiento y en un buen ejercicio de sus funciones. De ahi, la gran ventaja para los contratistas de tener un Contralor General de la Republica, como el Lic. Catalino Correa Hiciano, con alta capacidad profesional y gerencial, con probada honestidad, pueda, aplicar este articulo para los adendums que excedan el 25% del presupuesto contratado previo a un informe que lo justifique.