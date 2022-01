Las amenazas de guerra: hacia d?nde conducen?

The content originally appeared on: El Dia

Por: ?ngel Veras Aybar

La humanidad est? atravesando por momentos dif?ciles, hay quienes sostienen que son parecidos a los vividos en 1962 con la crisis de los misiles sovi?ticos en Cuba, los cuales estaban prestos a apuntar hacia Estados Unidos.

Tales amenazas aparecen a ra?z de los afanes expansionistas de la Organizaci?n del Tratado del Atl?ntico Norte (OTAN); entidad militar creada luego de la segunda guerra mundial con la finalidad de usarla como adversario del otro acuerdo militar denominado, Pacto de Varsovia bajo la hegemon?a de la Uni?n Sovi?tica.

Desde el a?o 2010 los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN realizan preparativos de guerra, algunos de esos planes han sido puestos en pr?ctica en Irak, Siria, Afganist?n, Yemen; tambi?n han manejado amenazas contra otros Estados como Ir?n, Venezuela, Corea del Norte, pero lo m?s actualizado son los amagos y preparativos que se registran en las zonas del Mar Negro, el territorio ucraniano y el acercamiento o intento de cerco a la Federaci?n Rusa.

Rusia ha dicho que no tolerara que la OTAN y EEUU lo cerquen v?a Ucrania o cualquier otro Estado fronterizo de los que pertenecieron a la antigua URSS.

Como consecuencia de la crisis existente, se han producido varias rondas o cumbres entre los rusos y estadounidenses, una presencia y otras virtuales, esto supuestamente en la b?squeda de una desescalada, e incluso tienen prevista una pr?xima sesi?n para el d?a 10 de enero; no obstante esos acercamientos; los dimes y diretes van en aumento y el examen de las posturas de Putin recordando el car?cter no cre?ble de USA y las ocupaciones o apoderamiento de territorios en M?xico, lo llevan a desconfiar de los que ellos llaman sus socios.

Las amenazas de guerra no solo se limitan a intercambio de palabras, sino tambi?n a presentar sus m?sculos mediante: movimientos de miles de soldados, armas sofisticadas y muy poderosas; desarrollo de acciones de espionajes al m?s alto nivel; establecimiento de sanciones y otros mecanismos de la diplomacia y el poder militar de las potencias en disputas.

A todo eso tambi?n se agrega el hecho de que los rusos, han indicado que no toleraran que USA y la OTAN crucen las L?neas Rojas; las cuales al parecer hace rato que las cruzaron; con miles de soldados asesorando en Ucrania, George, Polonia y otros.

Los que amamos la confraternidad y convivencia pac?fica entre los pueblos tenemos que sentir no solo una actitud de nostalgia frente a la amenaza de guerra y provocaciones que vive la zona que comprende el ?rea fronteriza de Rusia y Ucrania; sino que esa situaci?n se torna m?s preocupante; si se toma en cuenta que las potencias occidentales est?n sacando gran capital pol?tico y militar a la existencia en el gobierno ucraniano de ideas ultraconservadoras, neofascistas y xen?fobos.

Estos sectores bajo el chantaje de la supuesta amenaza rusa juegan al sentimiento nacionalista ucraniano, cuando en realidad de lo que se trata es de la realizaci?n de un movimiento de piezas por parte de Estados Unidos y aliados, ante las derrotas sufridas por la OTAN y USA en Afganist?n, Siria, Irak y otros lugares que han sido agredidos y escenarios de guerra.

Las amenazas de guerra no son algo extra?o en el panorama mundial, ya hace m?s de 7 d?cadas o despu?s del t?rmino de la Segunda Guerra Mundial, que han sido constantes las escaramuzas; guerras de baja intensidad; espionajes a todos los niveles y mediciones en el plano de la capacidad militar incluyendo la disputa por el control del espacio a?reo o guerra satelital. La llamada Guerra Fr?a es la mejor expresi?n de esas amenazas constantes.

Las pujas actuales tienen como elemento diferente a otras etapas el hecho de que las disputas no se dan entre dos polos de poder, como ocurr?a entre la URSS y EEUU; sino que las confrontaciones de ahora tienen varios actores en escenas; tales son los casos de China y Estados Unidos en una escaramuza de confrontaci?n o guerra comercial y militar; la confrontaci?n entre Estados Unidos-OTAN y la Federaci?n Rusa; as? como otros peque?os bloques encabezados por Ir?n, Turqu?a, India, Arabia Saudita y otros ; pero en definitiva se trata de una recomposici?n de fuerzas en el plano internacional o dicho de otra manera; venimos de superar aquella situaci?n coyuntural en la cual exist?a un Mundo Unipolar, con Estados Unidos hegem?nico ante la escisi?n de la URSS y ahora existe un Mundo Multipolar en el cual se tiende a redefinir la situaci?n de correlaci?n de fuerzas .

A todo lo anterior se suma el hecho de que Estados Unidos como principal potencia mundial aparece debilitado en el plano interno y externo, aun aparente lo contrario, los ejemplos para justificar tal afirmaci?n son bien conocidos.

Creo que hasta podemos hablar del bloque latinoamericano y caribe?o, conformado aunque de forma d?bil, por aquellas naciones (Cuba, Venezuela, Nicaragua, M?xico, Bolivia y en perspectivas Honduras, Chile y Brasil), que se han resistido a aceptar la hegemon?a imperial norteamericana y han optado por ejercer derechos de soberan?a sobre sus territorios, aun a un alto costo por los bloqueos comerciales y diplom?ticos y puede decirse que ese conjunto de Estados forman parte de las amenazas, aunque no sobre todos ellos se verifica el af?n de dominaci?n que puedan tener los bloques principales .

Las amenazas de guerra aparecen cuando el Orden Mundial est? roto desde el momento en que la ONU dejo de desempe?ar su rol de ente arbitral de las relaciones internacionales; es decir, desde el momento en que Estados Unidos y otras potencias decidieron obviar este compromiso de convivencia pac?fica acordado en la ciudad de

San Francisco, California en octubre del 1945.

Luego de los comentarios anteriores, la pregunta obligada es, HACIA D?NDE NOS CONDUCEN ESTAS AMENAZAS?

Las respuestas pueden ser diversas, pero todas deben partir del hecho de que se trata de disputas por la hegemon?a y el control de mercados y territorios. Tambi?n hay que entender que al margen de la existencia de armas de destrucci?n masivas, el uso de las mismas tiende a revertirse contra su accionante, es decir, que desde la famosa Guerra Fr?a existe claridad en el sentido de que tales armas ser?n usadas casi siempre m?s como elemento de disuasi?n , que como de uso real.

En fin; creo que los rusos le bastar?an con que sus socios le ofrezcan la seguridad de que no admitir?n a Ucrania dentro de la OTAN y de que no habr?n tropas o armas de la OTAN cerca de sus fronteras, en caso contrario considero que estar?an ocupando Ucrania pr?ximamente.

En el caso de China creo se conformaran con el hecho de que no le toquen los asuntos relativos a Taiw?n, Hong Kong y la situaci?n de las minor?as de su pa?s, los asuntos relativos a su comercio e industria lo seguir?n manejando de forma pragm?tica.

No descartemos, que tanto chinos como rusos pueden pactar con Estados Unidos sobre nuevos tratados relacionados con asuntos como regulaci?n de las armas de destrucci?n masiva; cambio clim?tico y ojal? que tambi?n acordaran algo en relaci?n al papel de la ONU en las relaciones entre los Estados y varios aspectos de inter?s mundial, como salud, educaci?n, medio ambiente y otros.

Me atrevo asegurar que no habr? guerra por aquello de que las clases sociales no se suicidan y ocurre que los actores envueltos en las disputas mundiales responden al mismo inter?s capitalista, aunque revestidos de matices diferentes, como es el caso de Rusia y China que todav?a conservan rasgos del sistema que sustituyeron, pero en definitiva; se trata de luchas por dominio de mercados y territorios, no hay mucho de diferencias pol?ticas e ideol?gicas como ocurri? durante muchos a?os entre el bloque sovi?tico y el bloque occidental.