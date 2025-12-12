Las Aguilas blanquean al Escogido y clasifican al Round Robin

Las Águilas Cibaeñas se clasificaron para el Todos Contra Todos (Round Robin) de la temporada 2025-2026, al imponerse la noche del jueves a los Leones del Escogido con blanqueada de 2-0, en partido celebrado en el estadio Cibao.

Es la clasificación número 61 en 72 torneos para las Águilas, siendo el equipo que más lo ha hecho en el torneo dominicano.

El triunfo fue el número 28, con 11 derrotas para las Águilas, cifra que está fuera del alcance de los Leones y las Estrellas Orientales. Para la semifinal avanzan los primeros cuatro lugares.

Para celebrar su clasificación, los aguiluchos contaron con un dominio total de sus lanzadores, que dejaron los bates melenudos en solo tres hits y apenas permitieron que un corredor llegara a la tercera base.

Para lograr pintar de blanco a los rojos, el dirigente Pipe Urueta utilizó a seis de sus lanzadores.

El triunfo fue para el serpentinero Jorge Tavárez (3-1), cargando con la derrota Samuel Reyes (0-1), y el salvamento fue para Burch Smith (5), quien entró en la novena con las bases llenas y un out, y sacó el cero.

Las Águilas abrieron con el derecho Jorge Tavárez, quien después de una entrada completa tuvo un descanso de media hora debido a un apagón, pero regresó al box retirando a 11 bateadores consecutivos.

El dirigente de los Leones, Ramón Santiago, hizo un “opener” con el relevista Wilkin Ramos, quien fue el abridor. No regresó luego de la pausa y se fue con 1.0 entrada en blanco, con una transferencia y dos ponches.

La actuación de Tavárez fue de 5.0 entradas en blanco. Admitió dos hits a los dos primeros que enfrentó, Héctor Rodríguez y Junior Lake; luego retiró a 15 de 16 bateadores, y 10 outs los logró con rodados al cuadro. Otorgó un boleto y abanicó a uno.

Luego subieron al montículo en rol de relevo Jean Carlos Henríquez (6), Jonathan Hernández (7), Richard Rodríguez (8), José Cuás (9) y Burch Smith (9).

Después de la salida de Ramos, por el bullpen escarlata desfilaron Samuel Reyes (2), Diógenes Almengó (3), Iván Armstrong (4), Henry Sosa (4), Hansel Marcelino (5), Alexander Colomé (6), Carlos Teller (6) y Elián Leyva (8).

Luego del apagón, y cuando se jugaba la tercera entrada, los ánimos se acaloraron por una acción entre Junior Lake y el cátcher Elih Marrero, siendo expulsado el máscara aguilucho, y el dirigente Pipe Urueta también fue expulsado en la reclamación por el árbitro de la tercera base.

Jerar Encarnación conectó doble y sencillo por los ganadores; Juan Lagares y Ezequiel Durán, dos de una base; Robert Moore y Corey Joyce, un doblete; y Webster Rivas, un imparable.

Héctor Rodríguez disparó dos sencillos por los melenudos y Junior Lake, uno.

Las Águilas se pusieron al frente en el cierre del tercero, cuando Robert Moore disparó doble y Ezequiel Durán lo remolcó con metrallazo al central.

El festín aguilucho continuó en el cuarto capítulo, cuando Jerar Encarnación se embasó por error del torpedero, Juan Lagares pegó sencillo y ambos anotaron con doble de Corey Joyce.

La cuarta amarilla se produjo en el sexto, cuando Robert Moore recibió transferencia, robó la intermedia y anotó con imparable de Ezequiel Durán.

El séptimo fue de la suerte para las Águilas, que hicieron la quinta carrera cuando Jerar Encarnación conectó imparable, avanzó a segunda por “passball”, fue reemplazado por Wilmer Difó, quien se coló en la antesala con elevado al bosque derecho de Webster Rivas y anotó por “balk” del lanzador Teller.