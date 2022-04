Lady Gaga lanzara el proximo 3 de mayo un nuevo tema titulado “Hold My Hand” que sera parte de la banda sonora oficial (BSO) de la pelicula “Top Gun- Maverick”, en la que Tom Cruise da continuidad 36 anos despues a las aventuras del piloto de la Marina estadounidense Pete “Maverick” Mitchel.

La cancion, informa su discografica, ha sido producida tambien por ella junto a BloodPop y Benjamin Rice y constituye su vuelta a la composicion para filmes desde que se hiciera cargo de la musica del remake de 2018 de “Ha nacido una estrella” (“A star is born>>), por la que obtuvo un Oscar y cuatro Grammys, entre otros premios.

“Hold my hand everything / Will be ok / I heard from the heavens / that clouds have been grey”, reza una parte de la letra que Lady Gaga personalmente adelanto a sus seguidores a traves de su cuenta de Twitter.

“Top Gun- Maverick” llegara a las salas de cine unas pocas semanas despues de “Hold My Hand”, concretamente el 27 de mayo, para encontrar a su protagonista como instructor de vuelo para pilotos que requieren habilidades especiales, antes de verse envuelto en una situacion que le hara enfrentarse a sus fantasmas del pasado y a una mision que supondra “un sacrificio definitivo>>.

Aupada a los altares como nuevo fenomeno musical desde su primer album, “The Fame” (2008), Stefani Joanne Angelina Germanotta (Nueva York, 1986) ha sabido mantenerse en el Olimpo de las estrellas musicales con sucesivos albumes, como “Born Thiw Way” (2011).

Sus ultimos trabajos le han permitido ademas volver a acaparar los parabienes de critica y publico, como “Chromatica” (2020), su segundo disco de duetos con Tony Bennett “Love for sale” (2021) o su salto al cine con la citada “Ha nacido una estrella” y, mas recientemente, con su interpretacion de Patrizia Reggiani en “House of Gucci”, de Ridley Scott.