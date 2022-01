La triste historia contada por Nicky Jam para encontrar a su madre

The content originally appeared on: El Dia

Santo Domingo.- El cantante urbano Nicky Jam ha revelado importantes informaciones acerca de su vida y la de sus padres, quienes en un momento dado lo dejaron solo el mundo, por cosas del destino, pero eso lo pudo superar

Cuenta en su haber con una de las historias personales y familiares m?s intensa, debido a temas como las drogas, depresi?n y sobre todo, el forzoso alejamiento de ?l y su hermano con su madre.

En una entrevista, Nicky Jam, hijo de madre dominicana, asegur? que ser famoso solo ten?a un objetivo, encontrar a su madre. <<Mi prop?sito siempre fue encontrar a mi mam?, ser famoso para que mi mama me encontrara, porque todo lo que pase y sufrir era porque no ten?a a mi madre", coment? Nicky.

“Al ser mi padre pr?fugo de la justicia y mi mam? estaba en vicios en los Estados Unidos, mi pap? no pod?a dejarnos con ella y volvimos con ?l a Puerto Rico. ?l nos cri? de la manera que pudo, bajo la circunstancia de estar pr?fugo, obviamente mi mam? no estaba en la condici?n de poder buscarnos, y lleg? un punto que no nos pod?amos comunicarnos'”, destac? en entrevista en Alofoke sin Censura.

“Toda la vida fui calle, era rebelde, al no tener a mi mam?, no ten?a un hogar, me cri? con la gente de la calle. Mi pap? hizo un buen trabajo, pero ?l tambi?n estaba lidiando con sus problemas”.

Tras 10 a?os siendo pr?fugo su padre fue capturado en la Rep?blica Dominicana, por suerte solo le dieron 2 a?os de c?rcel, y a los doce meses sali? por buena conducta. Nicky manifiesta que tras salir su padre de la c?rcel sinti? un gran alivio, al no verlo sufrir por ese tema de la justicia que lo estaba matando.

El gran reencuentro con su madre se dio en la Rep?blica Dominicana, durante una presentaci?n el guardaespaldas del artista le dijo que una se?ora lo buscaba, asegurando que es su madre. “Se me hizo un nudo en la garganta, se me eriz? la piel, cuando la vi dije que s?, es ella. La abrac? y dije, lo hice, mi logro m?s grande”.

“Mucha gente juzgo a mi madre, pero ella tuvo una vida horrible, ella fue dada en adopci?n, fue violada a los 12 a?os, entonces qu? t? crees que ella puede transmitir como madre; ella trata todos los d?as de recuperar el tiempo perdido, pero yo siempre le digo a ella, mami yo te amo”, dijo.

El cantante solo puede ver a su madre cuando visita a la Rep?blica Dominicana o cuando se la lleva a Colombia, dado a que lamentablemente por un tema judicial en el pasado en donde en los Estados Unidos agredi? a una persona con un arma blanca fue deportada a RD, pero Nicky est? luchando legalmente para buscar el perd?n de su madre y poder estar con ?l en Estados Unidos.