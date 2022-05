La tecnolog?a digital tiene potencial para reequilibrar los recursos educativos mundiales

The content originally appeared on: El Dia

Barcelona.- La tecnolog?a digital est? desempe?ando un papel cada vez m?s importante en la educaci?n y tiene el potencial de ayudar a reequilibrar los recursos educativos mundiales hacia un futuro m?s sostenible e inclusivo, dijo Vincent Peng de Huawei

En su intervenci?n en la Cumbre del Talento Digital, en el marco de la Conferencia Mundial de Educaci?n Superior de la UNESCO en Barcelona, Vincent Peng, hizo un llamamiento a las universidades, los gobiernos y el sector privado para que trabajen juntos.

<>, dijo en la reuni?n con la asistencia de m?s de 80 expertos del gobierno, la academia, la industria y la UNESCO.

La subdirectora general de Educaci?n de la UNESCO, Stefania Giannini, indic? que la tecnolog?a desempe?a un papel cada vez m?s importante en la innovaci?n y la educaci?n. <>, dijo.

El sector de la educaci?n est? cambiando r?pidamente a medida que tecnolog?as como el big data, la nube, la realidad aumentada, la realidad virtual y la inteligencia artificial hacen que el aprendizaje h?brido sea m?s accesible para todos. Un nuevo libro blanco sobre la educaci?n en Espa?a, publicado por Huawei y Ernst & Young en el evento, demostr? que solo el 13% de las empresas utilizan esas tecnolog?as de vanguardia, y las empresas que las utilizan lo hacen principalmente para la toma de decisiones estrat?gicas.

Marc Garc?a Tamayo, Gerente Senior de EY, dijo: <>.

Algunos estudiantes del programa Seeds for the Future, dirigido por Huawei, tambi?n se unieron al evento. Huawei, un proveedor l?der mundial de infraestructura digital, ha lanzado una serie de iniciativas a largo plazo destinadas a reducir la brecha digital y desarrollar el ecosistema del talento, como Huawei ICT Academy, el programa Seeds for the Future y Global ICT Contest.

Peng dijo que la empresa se ha asociado con casi 2000 universidades de todo el mundo para construir academias de TIC de Huawei, con el objetivo de formar a m?s de 1 mill?n de profesionales y expertos en TIC para 2024.

<>, Dijo Peng.

Huawei lanz? su programa de desarrollo de talento Semillas para el Futuro en 2008, y ha proporcionado miles de becas para apoyar cursos de tecnolog?a y capacitaci?n en habilidades digitales. En 2021, Huawei implement? el Programa Semillas para el Futuro 2.0, una versi?n actualizada, con nuevos temas de inter?s para las nuevas generaciones relacionados con el mundo digital.

La Cumbre tambi?n cont? con la presencia de varias partes interesadas destacadas, como Markus Gonz?lez Beilfuss, Subsecretario de Universidades del Gobierno de Espa?a; Ivica ?u?ak, Secretario de Estado del Ministerio de Ciencia y Educaci?n de la Rep?blica de Croacia; Qin Changwei, Secretario General de la Comisi?n Nacional de la Rep?blica Popular de China para la UNESCO; y Li Ming, Director de la UNESCO-ICHEI.