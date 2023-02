La réplique du navire de Magellan dans nos eaux au Marin

The content originally appeared on: News Americas Now

La réplique du navire amiral du célèbre explorateur Fernand de Magellan, le Nao Trinidad, est visible au port de plaisance du Marin jusqu’à ce dimanche 12 février).

Jusqu’au dimanche 12 février, la réplique du navire amiral du célèbre explorateur Fernand de Magellan, le Nao Trinidad, fait escale au port de plaisance. La visite du bateau est ouverte au public au ponton 4 de la nouvelle marina, de 10 à 18 heures. C’est l’ARVPAM (Association de recherches et de valorisation du patrimoine archéologique sous-marin de la Martinique) qui est à l’origine du projet. L’initiative est subventionnée par la direction des affaires culturelles, les fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) et par le ministère de la Jeunesse et des sports. Le bateau en provenance de Porto Rico est arrivé dimanche dernier à la Marina du Marin.

La construction du navire a été réalisée en respectant les formes et les détails avec une rigueur historique, en appliquant un système innovant dans le secteur de la construction navale de répliques, combinant la construction en fibre de verre et son revêtement en bois. Les travaux ont duré environ 14 mois, la mise à l’eau du bateau a eu lieu le 11 mars 2018. Tout comme l’original, la réplique possède trois mâts et un beaupré. La hauteur du mât principal est de près de 82 pieds de la ligne de flottaison. Le bois d’iroko fut principalement utilisé pour la construction. C’est un bois tropical d’une grande durabilité et très résistant aux différents agents climatiques et météorologiques.

Une construction à l’identique

Le Nao Trinidad était le vaisseau amiral de la première expédition autour du monde menée par Magellan entre 1519 et 1522. Ce fut le plus grand exploit maritime de l’histoire. Parti de Séville (Espagne) le 10 août 1519, le projet initial de Magellan était de rejoindre les Indes Orientales (la route des épices) en naviguant vers l’ouest. La flotte composée de cinq navires traversa l’Atlantique, navigua le long des côtes de l’Amérique du Sud et traversa le Pacifique. Après plus de deux ans de navigation, l’expédition atteint les îles Mariannes, les Philippines et les Moluques. Le Victoria, un des bateaux de la flotte, est le seul à être rentré en Espagne ayant ainsi terminé le tour du monde. La fatigue, la maladie, les avaries, les rébellions ayant décimé le reste de la flotte. Magellan qui prit une part active dans un conflit opposant des tribus autochtones rivales fut tué sur l’île de Mactan (Philippines) durant l’expédition le 27 avril 1521.

Le public pourra visiter ce pan du patrimoine maritime mondial et avoir tous les détails de premier tour du monde à la voile.

