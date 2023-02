El 6 de febrero no solo fue el d?a en que naci? Bob Marley, sino que tambi?n se convirti? en el d?a Nacional de la Pelota Caliente para Cabarete. Si usted no se enter? de este acontecimiento, siga leyendo, este art?culo es para usted.

Un d?a 6 de febrero, desde la cuenta oficial de Instagram del Ayuntamiento del Distrito Municipal Cabarete, publicaron una fotograf?a donde un representante del Director Municipal (Freddy Cruz), hace entrega de “una sola” pelota de baloncesto a la liga de b?squet de la comunidad Islab?n. Hecho curioso a los que ellos le llamaron: “un acto”, el cual estuvo a cargo del encargado de deportes, Sr. Jos? Luis Hidalgo Bonilla.

Como era de esperarse, esta publicaci?n de Instagram y Twitter se hizo viral. Una virilidad (pero no como la de Shakira), esta fue ?nica e indiscutible: el distrito municipal de Cabarete (la ciudad de los deportes acu?ticos de la Rep?blica Dominicana), entrega una sola bola de basquetbol, cuando todav?a en lugares como La Ci?naga, ni en Islab?n, ni en Barrio Blanco, ni en ninguna parte… los deportes como el surf, kite surf o windsurf, han llegado a todos los hogares que deber?a.

No se que fue lo que m?s me llam? la atenci?n de este nuevo “Dia Nacional de la Pelota Caliente”, si que solo hayan donado una sola bola para promover que “Cabarete es Deporte”, o si que en el ?nico lugar donde se puede practicar todos los deportes acu?ticos del mundo, est?n promoviendo m?s que nada, los deportes terrestres, los cuales no tienen nada de malo… es solo que tenemos 32 otras provincias m?s para este tipo de promociones deportivas, y no tienen las condiciones que Cabarete ofrece para que nuestro pa?s se posicione mundialmente con el talento deportivo en el agua.

Este hecho muestra un mensaje muy poderoso. El liderazgo pol?tico de Caberete, gestiona de espaldas al mar, no de frente como deber?a. En esta comunidad hace falta una visi?n pol?tica salada, que ponga los deportes acu?ticos como el eje principal de sus pol?ticas p?blicas municipales. ?Qu? representar?a eso para un lugar como este? M?s divisas, ya que los turistas que viajan hasta este lugar lo hacen para practicar deportes acu?ticos, y no para esposarse con una cinta pl?stica desechable de todo incluido; representa por ende m?s empleos, m?s turistas gastando en los restaurantes, en las tiendas, y en todas partes.

Empecemos a repensar sobre quienes son las personas que elegimos para encaminarnos por el camino del desarrollo humano. Es evidente que nuestros dirigentes locales deben tener empat?a con los territorios que gestionan. Como tambi?n es evidente que en Cabarete no la tenemos, por lo que me gustar?a que, tambi?n sea evidente luego de leer este art?culo, que debemos ser m?s conscientes sobre quienes elegimos para que nos administren los impuestos y tome las mejores decisiones para todos.

Feliz Dia Nacional de la Pelota Caliente cabaretenses.