Todos debemos tener una pasi?n. Y en este caso no me refiero al plano amoroso sino al plano m?s de real de nuestro d?a a d?a.

Encontrar algo que realmente nos emociona hacer no tiene comparaci?n, si adem?s nos podemos ganar la vida con eso el combo est? completo.

No siempre es posible que ambas cosas coincidan, pero s? es necesario que encontremos algo que nos remueva por dentro con sentimientos positivos, que nos haga sonre?r, que nos rete, que simplemente por hacerlo ya seamos felices.

Caer en la monoton?a, la rutina y el estr?s es muchas veces una forma de matar nuestras pasiones que, no s? por qu?, solemos relegar por nuestras responsabilidades. Pero no debe ser as? ya que al final siempre estaremos ansiando algo m?s.

Esa pasi?n es el remanso de paz, al lugar al que llegamos para ser nosotros mismos, para soltar lastres, para dejar fuera todo aquello que nos inquieta, relajarnos, fluir y sobre todo crear porque al final cuando est?s en ese estado es que surge todo eso que llevas dentro y es cuando tomas las mejores decisiones, cuando un problema se convierte en soluci?n, cuando planeas ese gran viaje, cuando recuerdas a alguien que amas porque seamos sinceros cuando estamos en el ajetreo diario no tenemos tiempo ni de pensar.

As? que si no tiene esa pasi?n, desc?brala que seguramente le est? esperando con los brazos abiertos, quien si la tenga disfr?tela y vaya a ella siempre que la necesite, no lo posponga porque al final lo que le va a quedar es eso: con cu?nta pasi?n vivi? las cosas de manera que le hicieron feliz y no tener que lamentarse porque cuando quiso ir hacia ella ya era tarde.

La pasi?n, sea como sea, siempre es algo bueno. No lo dude.