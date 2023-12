Jerusalén.- La muerte del conocido poeta y activista palestino Refaat Alareer en un bombardeo israelí en Gaza ha causado una fuerte conmoción en la causa palestina por la pérdida de una de sus voces más activas.

“Roto, mi corazón está roto”, escribió en la red social X su amigo y también poeta Mosab Abu Toha tras conocer que el jueves “AlAreer fue asesinado junto con su familia” en la Franja.

Otro de sus amigos, el periodista Ahmed Alnaouq, publicó en la misma red social- “Tú ganas Refaat. Y nosotros perdemos. Estás en un mejor lugar ahora, no como nosotros».

“El asesinato de Refaat es trágico, doloroso e indignante”, añadió.

“Te prometemos contar tu historia para siempre. No te olvidaremos y nunca olvidaremos a los asesinados”, añadió el que junto a Alareer fue uno de los fundadores de We Are Not Numbers (No Somos Números), un proyecto de apoyo a jóvenes de Gaza para convertirse en escritores en inglés.

Ese proyecto lo apoya la organización pro derechos humanos Monitor Euro-Mediterráneo, cuyo director, Ramy Abdu, denunció igualmente en un mensaje en X que fue deliberadamente asesinado.

Refaat había recibido “una llamada telefónica de la inteligencia israelí sobre su localización en la escuela en que se refugió. Le informaron de que le iban a matar.

Dejó la escuela porque no quería poner en peligro a otros”, aseguró. Pero fue bombardeado el apartamento de su hermana al que había ido y murieron ambos y los cuatro hijos de ella, afirmó el director. “If I must die, let it be a tale” (“Si debo morir, que sea un cuento») se titula el último de sus poemas que difundió en redes sociales Alareer, que tenía 44 años y era padre de seis hijos.

Entre sus obras en inglés se encuentran “Gaza Writes Back” (2014) y “Gaza Unsilenced” (2015) o los ensayos “Gaza Asks- When Shall this Pass?” (2022) y “They even keep our corpses- Dying in Israeli prisons” (2023), además de haber sido profesor de literatura en la Universidad Islámica de Gaza.

Desde el estallido del conflicto el 7 de octubre en Gaza hay al memos 17.487 muertos confirmados en el enclave, según el Ministerio de Sanidad gatazí, y más de 46.000 heridos.

La guerra estalló tras un ataque de Hamás a Israel ese día, con más de 1.200 muertos y más de 240 secuestrados llevados a Gaza.

Los desplazados internos en Gaza son casi 1,9 millones, en torno al 80 % de su población de unos 2,3 millones de habitantes, con una grave crisis humanitaria.