Phoenix.- De or?genes mexicano y nativo estadounidense, “La Morena”, la artista escogida para dise?ar el arte del Super Bowl 2023, incluidas las boletas y un enorme mural en Phoenix (Arizona), cuenta a EFE que sinti? como si fuera a jugar la final del f?tbol americano cuando la convocaron.

Lucinda Hinojos, su nombre de pila, est? honrada de ser “la primera mujer chicana y aborigen” en dise?ar estas obras para el mayor evento deportivo estadounidense, que el pr?ximo 12 de febrero enfrentar? a los equipos de la Liga Nacional de F?tbol Americano (NFL) Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs, en Glendale, a 14 kil?metros (9 millas), del centro de Phoenix (Arizona). “Cuando me anunciaron que fui seleccionada no lo pod?a creer.

Fue una gran emoci?n para m?, muchos sentimientos a la vez. No pude contener las l?grimas, me sent? como si me hubieran seleccionado para jugar con un equipo de la NFL”, record? la mexicoamericana.

La artista trabaja contra el tiempo para terminar el 8 de febrero “el m?s grande mural jam?s hecho para un Super Bowl”, en el centro de Phoenix. Nacida y formada en Phoenix, Hinojos encarna el esp?ritu y la historia de esa ciudad, se?al? la NFL, que resalt? “su identidad y experiencia inigualable para dise?ar arte complejo y emblem?tico que la NFL desplegar? orgullosamente a trav?s del Super Bowl LVII>>.

La selecci?n de la muralista para pintar este mural de 9.500 pies cuadrados (882 metros cuadrados) es un gran reconocimiento para una mujer que ha tenido que superar la depresi?n y la violencia dom?stica.

La obra, una adaptaci?n de la imagen de los boletos, rinde tributo a los pueblos abor?genes con varias alusiones como un bailar?n azteca, y a la naturaleza, con las monta?as y los cactus del desierto de Arizona.

El mural recoge el trofeo Vince Lombardi (un bal?n del f?tbol americano en un pedestal que se entrega al campe?n), en el que adem?s se reflejan de las monta?as White Tank, que se pueden observar desde el estadio de los Arizona Cardinals, este a?o sede de la gran final.

Para “La Morena” era de suma importancia que la imagen contara con s?mbolos que representen ambas culturas. “Este mural es un mensaje de que la comunidad latina-ind?gena estamos presentes en Arizona, en este pa?s”, expres? la mexicoamericana durante una entrevista en el techo del edificio donde est? pintando el mural.

PINTURA EN VEZ DE MEDICAMENTOS

Cont? que el arte lleg? a su vida en 2011 cuando comenz? a pintar como alivio “terap?utico” debido a los problemas emocionales que enfrentaba como madre soltera de tres hijos, y como alternativa a los medicamentos.

“Yo no pinto por fama o por dinero; lo hago porque me ayuda a m?. Me ayuda a conectarme con mis ancestros y quiero que al ver mis murales la gente tenga ese mismo sentimiento, que reciban la misma medicina”, dijo Hinojos.

Como una gran coincidencia de la vida, la pared donde actualmente est? pintando el mural para la NFL junto con otros artistas nativos es la misma para la que en 2015 fue contratada para hacer su primer mural.

Debido a falta de presupuesto y a otros problemas relacionados con discriminaci?n en tiempos de pol?ticas antiinmigrantes, ese proyecto fue cancelado y solo quedaron ah? la imagen de dos colibr?es, los mismos que ahora forman parte del mural para el Super Bowl y que pareciera que todo este tiempo estuvieron esper?ndola.

La artista dice que est? convencida de que el mural se cancel? porque el tema central era la inmigraci?n. Asegur? que su camino no ha sido f?cil, pero que todo lo ha logrado superar gracias a sus hijos, a quienes califica como el “fuego de su vida>>.

Record? su primer gran proyecto en 2017 en Rochester, Nueva York, donde pint? un mural que r?pidamente se hizo viral, y en 2018 lanz? “Colors of La Comunidad”, una incubadora para el “artivismo”, donde los artistas pueden mostrar su activismo a trav?s del arte.