« La montagne Pelée ? On ne sait même pas qu’elle est là ! »

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Ce dimanche marque les 2 ans du placement de la montagne Pelée en vigilance jaune après la détection d’une nouvelle activité sismique souterraine. Une fois la surprise passée, cette mesure de suivi semble, aujourd’hui, vécue sereinement par les habitants des alentours.

L’annonce, inattendue, avait fait l’effet d’une

bombe. Le 4 décembre 2020, lors d’une conférence de presse de

dernière minute, le préfet et les scientifiques de l’Observatoire

volcanologique et sismologique de Martinique dévoilaient le

placement en vigilance jaune de la montagne Pelée. Une décision,

justifiée par la communauté scientifique, par la détection nouvelle

d’une activité sismique souterraine dès 2019.

Deux ans plus tard, loin de l’effervescence

suscitée alors, les randonneurs semblent toujours plus nombreux à

s’élancer à l’assaut de la « grande dame » et ses 1 397

mètres. Ce matin-là, malgré une légère brume, c’est un balai

incessant de marcheurs, munis de chaussures hautes, de bâtons de

marche pour certains ou de coupe-vent sur les épaules. Un détail ne

trompe pas : le parking de l’Aileron, au Morne-Rouge, est rempli de

véhicules.

À quelques mètres de là, Kristelle Justine semble

indifférente à ce manège quotidien. Affairée dans sa cuisine dans

le plus grand calme, elle prépare le repas du midi et l’arrivée de

ses premiers clients. Mais la gérante du Refuge de l’Aileron, qui a

repris l’affaire familiale il y a 5 ans, n’a pas oublié ce fameux 4

décembre 2020. « Mon téléphone n’a pas arrêté de sonner, tout

le monde m’a appelée ce jour-là. On me demandait ce qui se passait.

Nous étions encore en période Covid, avec l’angoisse qui allait

avec, je ne savais pas quoi leur répondre, je voyais les choses

circuler sur les réseaux sociaux ».

Aujourd’hui, l’anecdote la fait presque sourire,

même si elle pense que la communication initiale aurait pu être

mieux préparée. « Les vulcanologues, qui sont aussi nos

clients, sont ensuite venus sur place. Ils nous ont expliqué. La

vigilance jaune, c’est aussi une façon d’avoir davantage de moyens

et un meilleur suivi ».

« Des clients s’attendent à voir de la lave

»

Rassurée elle-même, la jeune cheffe