La MLB despide a árbitro por violar las reglas sobre apuestas deportivas en el béisbol

Homero dice prensa de Abinader no es responsable de logística cuando el mandatario es invitado

Según las reglas de la MLB, Hoberg es elegible para solicitar su reincorporación no antes del inicio de los entrenamientos de primavera de 2026.

Hoberg aseguró que "nunca he apostado ni nunca apostaría al béisbol de ninguna manera, forma o modo. Nunca he proporcionado ni proporcionaría información a nadie con el propósito de apostar en béisbol. Defender la integridad del juego siempre ha sido de suma importancia para mí. Pido disculpas a las Grandes Ligas y a toda la comunidad del béisbol por mis errores. Prometo aprender de ellos y ser una mejor versión de mí mismo en el futuro".

"Asumo la total responsabilidad por los errores de juicio que se describen en la declaración de hoy. Esos errores siempre serán una fuente de vergüenza y bochorno para mí. Los árbitros de las Grandes Ligas de Béisbol están sujetos a un alto estándar de conducta personal, y mi propia conducta no estuvo a la altura de ese estándar ", reaccionó.

"Sin embargo, su muy pobre criterio al compartir cuentas de apuestas con un jugador de póquer profesional que tenía razones para creer que apostaba en béisbol y que, de hecho, apostaba en béisbol desde las cuentas compartidas , combinado con la eliminación de mensajes crea, como mínimo, la apariencia de una falta de decoro que justifica la imposición de la disciplina más severa. Por lo tanto, hay una causa justa para confirmar el despido del señor Hoberg por no cumplir con los altos estándares de conducta personal y mantener la integridad del juego del béisbol", sostuvo la MLB.

Una investigación exhaustiva no reveló ninguna prueba de que Hoberg hiciera apuestas en el béisbol directamente o de que él o cualquier otra persona manipulara los juegos de alguna manera, agregó la MLB.

En un principio, cuando la investigación se hizo pública, en junio del pasado año, la liga especificó que, aunque no encontró evidencias de que apostara en los juegos en los que le tocara impartir justicia, sí encontró elementos suficientes para suspenderlo.

This content originally appeared on Listín Diario