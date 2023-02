Thomas es un haitiano con una s?lida formaci?n profesional. Habla ingl?s, espa?ol, creole, alem?n y franc?s. Es el encargado de recursos humanos en un banco importante de Estados Unidos. Tan pronto entablas una conversaci?n con ?l de inmediato sabes qui?n est? frente a ti. Tiene un coraz?n limpio y a trav?s de sus palabras puedes adivinar el dominio de una cultura general impresionante. Incapaz de hacer da?o a nadie y con el don del rey Midas.

Hay un cap?tulo en su vida que habla por s? solo del coraz?n noble que tiene. Sucedi? en Santo Domingo, durante unas vacaciones. All? conoci? a Magaly, la mujer m?s vulgar de la faz de la tierra y para ayudarla se caso con ella. Su sue?o era vivir en Nueva York.

En cierta forma la relaci?n prosper? y ?l se convirti? en el padre de una ni?a preciosa. La mujer capitaliz? el nacimiento de la ni?a y entre s?plicas y ruegos lo convenci? de que se quedar?n juntos hasta que trajera a su familia. Los trajo a todos; y en ese tiempo ?l se convirti? en el padre de un ni?o.

Ya para entonces Thomas no quer?a que sus hijos se criaran solos, sin la mirada tutelar del padre. Entonces se qued? con ella y ten?a una amante alemana con la que realmente ten?a afinidad. Te digo que Magaly, la esposa dominicana, es lo m?s bajo que he conocido, no tiene educaci?n, conocimientos y es una mujer que se alegra bebiendo cerveza y bailando en una esquina en Villa Mella. Thomas es un hombre en cargado de reclutar profesionales para trabajar en el banco.

Un d?a Thomas se levant? a ver a sus ni?os en la noche y sinti? que un rayo le atraves? en cuerpo y lo hizo caer de rodillas. Esa noche Thomas conoci? a Dios. Yo lo conoc? antes y despu?s de su nacimiento, como lo llama ?l. La cosa es que nunca ten?a esa espina de cristiano que les ves a determinadas personas.

Pero despu?s de esa noche el vino a casa y nos cont? algo incre?ble. Sin que pudiera explicarse c?mo, luego del fogonazo del rayo apareci? una biblia en sus manos. Una fuerza poderosa lo conmin? a leerla; y no se detuvo de leer hasta que los rayos de luz de la ma?ana entraron por el ventanal del apartamento.

Todo lo que ley? de la Biblia se lo aprendi? de memoria, todo en una noche y parte de la madrugada, sin dormir, sin apartar los ojos del libro. No lo cre?a. No era que dudaba de ?l, pero aquello era incre?ble. Incre?ble que lo contara de esa forma; y para probarlo me pidi? que le preguntara sobre alg?n vers?culo. As? lo hice y ?l, de inmediato, lo recitaba. Con el don de la buena memoria tambi?n recibi? el encargo de hacerse misionero de Dios; y tiene que salvar almas perdidas. Hace tres d?cadas que vive en Nueva York.

En esta ciudad tiene una vida hecha, pero tiene que viajar a su pueblo: Hait?. Una especie de hijo pr?digo que vuelve a su pueblo. Dios lo necesita all? para que predique en franc?s y en creole. Ya te dije que habla ingl?s, espa?ol, creole, alem?n y franc?s… s?, un pol?glota. Tiene que regresar a Hait? y predicar en franc?s y creole, porqu? en esas lenguas es que el se?or lo necesita. Tiene una palabra alucinante como la miel.

Thomas es esa persona a la que siempre quieres o?r. Se tom? en serio la misi?n que ya dej? a su amante, renuncio a su trabajo en el banco. Imag?nate la decisi?n que tom?. En esa posici?n que ten?a ganaba m?s de 300,000 d?lares al a?o. Ahora solo se dedica a predicar.