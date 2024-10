La ignorada División Central pone 3 equipos en la Serie Divisional

“Creemos en cada uno de nosotros. Creemos en este equipo”, dijo el segunda base de los Tigres, Colt Keith, cuyo equipo estaba en problemas con un récord de 55-63 el 10 de agosto antes de que una racha de 31-13 llevara a la franquicia a los playoffs por primera vez desde 2014. “Sabíamos que no iba a ser fácil. Iba a requerir una concentración extrema de cada persona. Pero, Dios mío, lo logramos”.

No es sólo que la División Central de la Liga Americana haya tenido un mal desempeño el año pasado, sino que a pesar de haber abierto sus billeteras en la temporada baja, cuando los Reales gastaron más de 100 millones de dólares en agentes libres, aún contaban con equipos con nóminas modestas.

“Tenemos que tomar las cosas un día a la vez”, dijo el campocorto de los Reales Bobby Witt Jr. , quien podría haber sido elegido MVP de no haber sido por la temporada récord de Aaron Judge, de los Yankees. “Un paso a la vez, como lo hemos estado haciendo”.

Ciertamente no las casas de apuestas. Los Tigers y los Guardians tenían probabilidades de 66/1 de ganar la Serie Mundial el día de apertura, según BetMGM, mientras que los Royals tenían probabilidades de 200 a 1 de ganar, lo que significa que si fuiste lo suficientemente estúpido o lo suficientemente previsor como para apostar $100 por ellos en marzo, podrías tener un boleto que valga $20,000 en unas pocas semanas.

Son tres equipos de esta división en particular.

Pero no es sólo que se trate de tres equipos de una división.

