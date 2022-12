The content originally appeared on: News Americas Now

Hub Éco France-Antilles / – 5e édition La filière tourisme face au défi des innovations solidaires

Daniel ROLLÉ

Les intervenants du Hub Éco Guadeloupe – Acte 5, réunis par Claude Perrier, le directeur général du Groupe France-Antilles (1er à gauche, en veste rouge au 1er plan sur la photo) pour une conférence-débat de haut vol sur une thématique touristique très attractive pour les nombreux invités-observateurs présents. • DANIEL ROLLÉ

Fidèle à sa mission fédératrice, désormais reconnue, de susciter réflexions, débats et mises en réseaux de savoir-faire locaux autour d’une thématique commune, le Hub Éco France-Antilles a tenu sa 5e édition de l’année, le 8 décembre, dans l’enceinte touristique de l’Arawak Beach Resort au Gosier. Au menu proactif des acteurs et partenaires publics et privés de la filière-cible : “le Tourisme, innovation et leviers de croissance”.

Invité par Kenny Chammougon, le fidèle conseiller

médiatique-animateur de l’événement, à souhaiter la bienvenue aux

publics d’horizons divers venus en nombre investir la vaste salle

d’accueil de l’Hôtel Arawak du Gosier, Claude Perrier, le directeur

général du Groupe France-Antilles, en a rappelé la récurrente

actualité : « il ne viendrait à personne, ici, l’idée de le

nier: l’économie touristique est un des moteurs majeurs du

développement et de l’emploi territorial aux Antilles. C’est aussi

un secteur en pleine transformation : la transformation numérique

au premier chef, bien présente désormais dans les besoins des

entreprises comme des particuliers, mais aussi la nécessaire

évolution, dans le contexte mondial actuel, vers un tourisme

durable et éco-responsable pour tous. Dans le monde nouveau où nous

sommes, il y a lieu d’aborder la thématique du jour: le

Tourisme, innovation et leviers de croissance, d’un point de

vue résolument pragmatique, afin de répondre aux questions

essentielles de l’heure. Pourquoi innover ? Pour qui ? Comment ?

Avec qui ? Et sur quelles thématiques ? L’événement qui nous

rassemble est l’occasion de mettre en perspective l’Économie

touristique de nos régions ultrapériphériques de l’Europe, en

remaniant les points de vue et en décillant les regards. C’est ce

que la rencontre collégiale de ce soir va mettre en lumière, pour

nombre d’entre vous. »

L’innovation, un “état d’esprit” à

expérimenter ensemble

Pour l’hôtesse-partenaire de cette rencontre,

Catherine Cadrot, la directrice générale de l’hôtel Arawak Beach

Resort – également présidente de la commission tourisme de

l’Ude-Medef Guadeloupe – quelques éléments de contexte méritaient

d’être posés au préalable : « Pour s’adapter aux

comportements, aux besoins et aux attentes des clients de l’ère

moderne, de plus en plus exigeants, informés et technologiquement

avisés, les entreprises du tourisme son