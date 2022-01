La Covid-19 cambia el esquema de trabajo y servicios de consulados

The content originally appeared on: El Dia

SANTO DOMINGO.-“Tomando en cuenta la incertidumbre de muchos ciudadanos que esperan la apertura de servicios y cambios en el sistema migratorio de Estados Unidos para hacer sus sue?os realidad o reunirse con sus familias, debido a los atrasos de casos generados por la pandemia, ya los consulados a nivel mundial est?n intentando regularizar sus operaciones, pero depende mucho tambi?n de las medidas que los pa?ses est?n tomando con el tema de la Covid-19”.

As? lo afirma Jenniffer Mercedes Mel?ndez Ochoa, abogada y experta en Migraci?n, radicada en Miami, al explicar que en el caso particular de Rep?blica Dominicana, el consulado de Estados Unidos es uno de los pocos consulados que est?n m?s avanzados con el tema de las citas de visas de no migrantes y migrantes. Para el caso particular de las visas de turistas, los Estados Unidos no consideran este tipo de casos urgentes y, por ello, aun las citas siguen canceladas.

Con relaci?n a los cambios m?s recientes que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos en materia migratoria, indica que el presidente Joe Biden ha estado realizando varios trabajos para mejorar la situaci?n de los ni?os en la frontera.

Asimismo, sigue batallando con poder introducir su proyecto de ley para poder regularizar alrededor de 11 millones de migrantes.

Igualmente, de manera m?s general se ha realizado diferentes actuaciones que facilitan los procesos migratorios de miles de extranjeros, incluyendo a los dominicanos. Por ejemplo, recientemente se elimin? el requisito de extender el estatus de turista mientras la persona se encuentra dentro de los EU haciendo un cambio de estatus.

Beneficio migratorio

Sostuvo: “Esto definitivamente reduce los costos en que las personas deb?an incurrir para poder aplicar al beneficio migratorio dentro de EU. Por otro lado, la regla t?cnica de 90 d?as ha sido eliminada.

Esto igualmente es una medida que facilita los procesos de migraci?n, ya que para poder hacer un cambio o ajuste de estatus hab?a que esperar 90 d?as luego de haber entrado a los EU, de lo contrario la persona pod?a ser acusada de haber mentido al momento de entrar a los EU, ya que el motivo de viaje indicado fue diferente al realizar un cambio de estatus migratorio. Con la eliminaci?n de esta regla las personas no tienen que preocuparse por ello y pueden iniciar su proceso pr?cticamente de inmediato”.

Tiempos de espera

Una de las preocupaciones del gobierno estadounidense son esos tiempos de espera en las cortes de migraci?n, lo que se ha incrementado con la pandemia. En ese sentido manifiesta que “Si alg?n proyecto de ley de regularizar a los migrantes que no tienen documentos en EU logra ser aprobado, esto definitivamente ayudar?a a poder cerrar miles de procesos de deportaci?n.

No obstante, los intentos que se han realizado hasta ahora porque estos proyectos de ley sean aprobados han sido fallidos.

Los abogados estamos buscando diversos mecanismos para que muchos procesos sean cerrados, aunque sea de manera temporal”.

Orienta en los medios

— Distinci?n al trabajo

La dominicana, quien se destaca como profesional en Miami aportando a esa comunidad y sus compatriotas, siendo voz a trav?s de medios digitales, radiales y escritos, recibi? el pasado a?o, un reconocimiento por parte del Colegio de Abogados por su trayectoria y logros profesionales.