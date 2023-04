SANTO DOMINGO.-La Coalici?n Ciudadana Cambiemos expres? hoy su rotundo apoyo a todas las acciones y diligencias judiciales que el Ministerio P?blico est? llevando a cabo para lograr que los funcionarios “corruptos” paguen por el desfalco hist?rico que le hicieron al pa?s.

La organizaci?n ciudadana especializada en la promoci?n del fortalecimiento de la democracia, el respeto por los derechos humanos y la transparencia, destac? que esta lucha que libra el Ministerio P?blico para lograr que por primera vez en la historia los funcionarios corruptos paguen por robarle al pueblo, no solo debe afectar a los funcionarios de los gobiernos pasados, sino tambi?n a los actuales, tal como est? ocurriendo con el sometimiento de algunos, para que sirva de ejemplo a los futuros funcionarios que se atrevan a incurrir en la misma pr?ctica, sabr?n que ser?n sometidos ante un juicio justo, en defensa del patrimonio del pueblo.

“Los sectores y sus tent?culos que durante los 20 a?os del PLD se beneficiaron de esa corporaci?n mafiosa en este momento est?n llevando a cabo a trav?s de los medios comprados y las denominadas “bocinas” una poderosa campa?a para desacreditar las acciones que la Procuradora General de la Rep?blica realiza, es decir, en contra del primer Ministerio P?blico que se ha atrevido a enfrentar la corrupci?n en el pa?s, caiga quien caiga”, afirm?.

A juicio de Cambiemos, al PLD le afecta un sesgo que no les permite comprender, que el pa?s cambi?, que los sac? porque se “jart?” de la corrupci?n y el irrespeto a la institucionalidad.

La coalici?n Cambiemos, que aclar? su nombre no tiene ning?n v?nculo con el gobierno, consider? que la corrupci?n es uno de los peores cr?menes que se puede cometer pues genera pobreza e impide que recursos que bien podr?an utilizarse para resolver problemas y necesidades esenciales como la construcci?n de acueductos, caminos vecinales, hospitales y sus equipos, en aumentar el subsidio a los medicamentos de alto costo para evitar que cientos de personas pierdan las vidas por no poder cubrirse el tratamiento, para crear centros para asistencia psicol?gica y psiqui?trica y centros para ni?os y ni?as especiales que bastante falta que hacen en el pa?s, equipamiento de la polic?a, etc.

Finalmente, hacen un llamado a la ciudadan?a para que se mantenga vigilante y de manera monol?tica respaldar las ejecutorias de los magistrados: Mirian Germ?n, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.