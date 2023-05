La cirug?a experimental latinoamericana que cambia de lugar el ?tero para mantener la fertilidad de una paciente con c?ncer

Una de las beneficiarias de la transposici?n fue la maquilladora Carem dos Santos, de 33 a?os.

En junio de 2018, le descubrieron un liposarcoma (un tumor poco frecuente que se origina en el tejido graso del cuerpo) en la pelvis y, como parte del tratamiento, ser?a necesario someterse a sesiones de radioterapia para tratar las c?lulas cancerosas.

Sin embargo, la radiaci?n afectar?a a su ?tero, impidiendo un futuro embarazo.

Carem fue la primera mujer en tener un hijo tras el experimento de transposici?n uterina; N?colas naci? en enero de 2022

<>, recuerda.

Durante este periodo, se enter? de la t?cnica de transposici?n uterina, un estudio que se estaba realizando en Curitiba y que pretend?a preservar el ?rgano para un embarazo posterior.

<>, cuenta la maquilladora.

Carem recuerda que el postoperatorio fue bastante doloroso durante los primeros quince d?as. Por lo dem?s no hubo complicaciones. Tres meses despu?s de las sesiones de radioterapia, los ?rganos fueron recolocados en el lugar que les correspond?a.

Pasado el tiempo, le descubrieron dos c?nceres m?s, uno en la pleura y otro en el pulm?n, y se someti? a los respectivos tratamientos. <>, cuenta.

<<Hoy lo miro y pienso: Dios m?o, fue la decisi?n m?s acertada que tom? en mi vida, porque me enamor? de la maternidad. El coraje y la fe fueron muy importantes para m? y tenemos que hablar de ello, porque es el sue?o de muchas mujeres>>, concluye.

C?ncer de cuello de ?tero

En 2020, a Ang?lica Hodecker Azambuja, peluquera reci?n casada de 33 a?os, le diagnosticaron c?ncer de cuello de ?tero a trav?s de unos ex?menes rutinarios.

<>, recuerda.

Al principio, dice Ang?lica, fue muy dif?cil asimilar la noticia de que, adem?s de estar enferma, no realizar?a, en el futuro, su sue?o de ser madre.

<<Me qued? destrozada, porque una mujer puede incluso no querer ser madre, y eso est? bien, pero cuando alguien te dice que no vas a poder tener hijos, que no tienes elecci?n, te afecta de verdad<<, afirma.

Ang?lica qued? embarazada de forma natural al a?o siguiente de recibir el diagn?stico de remisi?n de la enfermedad

La operaron para extirparle parte del cuello del ?tero y entonces lleg? la dif?cil decisi?n. <>, relata.

Sin embargo, no estaba satisfecha con las opciones que se le presentaban y fue en busca de una alternativa. Fue entonces cuando conoci? la transposici?n uterina. <>, dice.

A?n as?, Ang?lica se hizo la transposici?n, y a los quince d?as se someti? a un tratamiento con quimioterapia y radioterapia.

<>, comenta la peluquera.

En octubre de 2021 recibi? el diagn?stico de remisi?n de la enfermedad y entonces decidi? que era el momento de intentar tener un hijo. Para su sorpresa, se qued? embarazada de forma natural al a?o siguiente.

<<La transposici?n uterina fue la mejor opci?n que tuve y la mejor decisi?n que tomamos (ella y su marido)>>, dice Ang?lica, madre de Isabel, de cinco meses.

Ang?lica pensaba que no ser?a posible quedarse embarazada de forma natural debido al tipo de c?ncer que padec?a, pero lo consigui? y su beb? naci? el pasado 24 de diciembre.

?C?mo funciona la transposici?n uterina?

Es una cirug?a m?nimamente invasiva, realizada con tecnolog?a rob?tica, que extrae el ?tero, las trompas de Falopio y los ovarios de su ubicaci?n original y los recoloca en la parte superior del abdomen, de forma temporal, para preservarlos durante el tratamiento de radioterapia que se realiza en la regi?n p?lvica.

Esto se debe a que, aunque no se dirija al ?tero, el efecto secundario de la radioterapia es perjudicial para los ?vulos, lo que causa infertilidad o menopausia precoz.

Seg?n Ribeiro, cirujano brasile?o responsable del desarrollo de la t?cnica, la cirug?a es de bajo riesgo y las pacientes suelen ser dadas de alta uno o dos d?as despu?s del procedimiento.

Pueden sentir dolor o molestias en el postoperatorio, <>, afirma.

El ?tero sigue funcionando con normalidad, incluso cuando se reposiciona, as? como la funci?n ov?rica. Y, al final de las sesiones, los ?rganos reproductores se recolocan en su sitio.

La transposici?n puede estar indicada para pacientes que necesitan radioterapia para tratar tumores en el recto, intestino, vejiga, vagina, vulva (entre otros) y casos de sarcomas, que son tumores malignos en tejidos blandos, como m?sculos, grasas y tendones, en los que bastar?an unas pocas sesiones de radiaci?n para causar infertilidad.

De acuerdo con Renato Moretti Marques, coordinador del Programa de Cirug?a Rob?tica en Ginecolog?a del Hospital Israelita Albert Einstein, existen contraindicaciones para la transposici?n.

<<Es fundamental que la enfermedad no haya comprometido el ?tero, las trompas de Falopio y los ovarios. Y si esta paciente no tiene ovarios funcionales, no es posible desplazar el ?tero, porque no habr?a forma de nutrirlo, y si ya recibi? radioterapia p?lvica, tampoco es posible realizar esta cirug?a>>, explica Marques, que tambi?n es coordinador del Departamento de Oncolog?a Ginecol?gica del Hospital Municipal Vila Santa Catarina.

Si la paciente no tiene ovarios funcionales, no es posible desplazar el ?tero, porque no habr?a forma de nutrirlo.

La transposici?n uterina, en fase experimental

Aunque ya se han realizado varias cirug?as, la transposici?n uterina sigue siendo un estudio experimental.

La t?cnica ya se present? en un congreso internacional de oncolog?a ginecol?gica en 2016 y se encuentra en fase de publicaci?n del estudio.

La primera cirug?a fue realizada en octubre de 2015 en Brasil por el m?dico e investigador Reitan Ribeiro y, desde entonces, ha sido adoptada en varios pa?ses, como Alemania, Rusia, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Israel, entre otros.

Decenas de pacientes ya se han sometido a la transposici?n uterina, veinte s?lo en Brasil.

Sin embargo, hay antecedentes de casos fallidos en los que el ?tero se necros? despu?s de que un co?gulo obstruyera la arteria, impidiendo la nutrici?n del ?rgano de la paciente.

Marques afirma que <>.

A?n se trata de un estudio experimental de fase 3 a largo plazo, realizado con las propias pacientes.

<>, explica Ribeiro.

El cirujano brasile?o subraya que hoy en d?a el objetivo de la oncolog?a no es s?lo curar a la paciente, sino conseguir que tenga la misma calidad de vida que antes de someterse al tratamiento. Esta fue su principal motivaci?n para el estudio de la cirug?a de transposici?n.