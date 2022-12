<>: la ambivalencia de maternidad

<<No pod?a estar a la altura de los est?ndares que me hab?a fijado. Y todo simplemente se vino abajo>>, agrega.

La mezcla de emociones no es sorprendente. Ser madre es, despu?s de todo, una tarea emocional que requiere mucho tiempo y trabajo, y que significa un cambio fundamental en la identidad de uno, as? como cambios fisiol?gicos a menudo dif?ciles.

<>, dice Sophie Brock, soci?loga de estudios de maternidad en S?dney, Australia, y presentadora del podcast The Good Enough Mother.

<<Me aisl? mucho, y me aisl? a?n m?s por el hecho de que en internet, y en los c?rculos de estas madres, todo el mundo parece amarlo, disfrutarlo y sentirse satisfecho. Encontr? todo inc?modo y aislado, y estuve plagada de ansiedad todo el tiempo>>.

Le preocupaba. Tal vez no deber?a ser abierta sobre sus sentimientos. Como la mayor?a de las otras madres, a pesar de dejar en claro que, como dice en el podcast, no se arrepiente de su hija sino del rol, su mayor preocupaci?n es que los sentimientos de su hija se vean heridos.

<>, cuenta. <<Entonces pens?, '?Soy horrible? ?Soy una asesina en serie? ?Me estoy perdiendo una parte en la que se supone que debo tirar todo lo m?o por la ventana y simplemente adoptar esta nueva personalidad y conjunto de intereses?' No me siento capaz de hacer eso, y me siento ofendida porque me lo piden. No se lo piden a mi esposo>>.