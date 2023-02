Santiago.-El merenguero Krisspy el Flow afirm? que su aporte a la m?sica t?pica ha sido a trav?s de la creaci?n del tecnot?pico, d?ndole modernidad al g?nero con la inclusi?n de instrumentos como el piano y drum, estilo que han seguido todos sus hom?logos.

“Cuando llegu? en el 2003, se tocaba la m?sica a una velocidad de 180 y yo lo llev? a 110, incluy?ndole piano, guitarra y timbales, ahora todos los grupos los aplican”, expresa el merenguero.

Al artista, que lleg? al tambi?n llamado perico ripiao por ‘accidente’, nunca le llam? la atenci?n ese estilo de merengue, ya que cantaba en varios bares en la ciudad de Santo Domingo.

Recuerda que siendo muy joven era atra?do por el rock y la balada, pero despu?s de agotar experiencias en orquestas, recibi? una invitaci?n de un primo para ir a una presentaci?n en la Ciudad Coraz?n del merenguero Yovanny Polanco, quien reci?n hab?a debutado.

Un concurso”Mi primo me inscribi? en un concurso que consist?a que qui?n cantara mejor, se le pagar?a los servicios de la mesa. Yo no sab?a nada y cuando me llamaron cant? y gan? el primer lugar, con un premio de dos mil pesos”, rememorara con alegr?a Juan de los Santos, como es su nombre de pila.

‘Para olvidarme de ti’ fue el tema que le dio el triunfo y los empresarios y promotores presentes Aureliano Guzm?n, Papill?n Ortiz y Juan Robles se le acercaron y le hicieron una oferta, por el talento que vieron en ?l para un futuro proyecto de m?sica t?pica.

Despu?s de seis meses de conversaci?n se hizo realidad y desde ah? surgi? la pasi?n por la m?sica t?pica hasta la actualidad.

A?ade que acept? la propuesta de Aureliano, porque este le dijo que le aportara su creatividad, y es por eso que introdujo cambios musicales, composici?n, arreglos, vestuario, cabellos largos, aretes, canciones bonitas, jocosidad y otros elementos que dieron innovaci?n al ritmo y atrajo a la juventud.

Krisspy tambi?n form? parte de la agrupaci?n del mamb?logo Yovanny Polanco para una decena de canciones, en la que aport? su voz, ideas y arreglos musicales, indica el vers?til exponente.

El int?rprete de los temas ‘Cu?ndo volver?s’ y ‘El ma?z’ ha logrado descollar en el merengue con un estilo propio u orquestal, cuenta adem?s con casi diez producciones discogr?ficas y varios ?xitos dentro y fuera del pa?s.Ha sido productor para exponentes como Mar?a D?az, Agapito Pascual, El Prodigio y Yovanny Polanco, entre otros m?s.

En sus m?s de dos decenios en el ruedo art?stico ha realizado producciones de los g?neros merengue y de bachata, porque se define como un cantante de la Rep?blica Dominicana que tiene una agrupaci?n t?pica.

No se fue por dinero”Yo ganaba con Kinito 1,500 pesos y con Yovanny Polanco solo recib?a 500. Mi paso al merengue t?pico no fue por dinero, vi la oportunidad de regresar a Santiago y estar junto a mi familia, adem?s de hacer carrera en el g?nero”.

El Rey del flowLo del flow viene del estilo de vestir, de ser trascendente y lo acu?? luego de una presentaci?n en Puerto Rico, que el p?blico boricua comenz? a decirle “este tipo tiene mucho flow”.

ConciertoPara el 13 de febrero el merenguero presentar? el concierto ‘Medley de boleros Orlando’ y ‘Krisspy en bohemio’ para el mes de los enamorados, en el escenario de Sant? en Santiago.

Krisppy ha realizado colaboraciones con Yovanny Polanco y Robert Liriano y en este a?o 2023 har? una colaboraci?n con varios de sus hom?logos y con bachateros.

Bien conocido

— En la capitalEste merenguero t?pico se ha caracterizado por ser uno de los pocos de su g?nero musical que ha conquistado a Santo Domingo, donde las emisoras no suelen colocar perico ripiao, m?sica que le han dejado a la regi?n del Cibao

*Por Fior D’Aliza Taveras