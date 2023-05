Al principio, Aryna Sabalenka pens? que los abucheos y los silbidos burlones de la multitud del Abierto de Francia estaban dirigidos a ella despu?s de una victoria en la primera ronda el domingo. En cambio, la reacci?n negativa estuvo dirigida a su oponente, Marta Kostyuk, por no participar en el habitual apret?n de manos posterior al partido en la red.

Kostyuk, que es de Ucrania , evit? cualquier contacto visual con Sabalenka, que es de Bielorrusia, despu?s del partido, y en su lugar camin? directamente hacia el juez de silla para reconocerlo. Sabalenka camin? hacia la red como si esperara alg?n tipo de intercambio.

Pero esto es algo que Kostyuk ha estado haciendo siempre que se ha enfrentado a cualquier oponente de Rusia o Bielorrusia desde que Rusia invadi? su pa?s, con la ayuda de Bielorrusia, en febrero de 2022.

Quiz?s los fan?ticos presentes en la cancha Philippe Chatrier no conoc?an la historia de fondo y pensaron que Kostyuk simplemente no sigui? la etiqueta del tenis al felicitar al ganador despu?s del resultado desigual: Sabalenka gan? seis juegos seguidos durante un tramo y lleg? a la cima 6-3 , 6-2.

“Fue un partido muy duro, dir?a que duro emocionalmente”, dijo Sabalenka, cabeza de serie n?mero 2, quien gan? su primer t?tulo de Grand Slam en el Abierto de Australia en enero.

Durante una entrevista en la cancha en el estadio principal, Sabalenka les dijo a los espectadores que estaba segura de que sus burlas “estaban en mi contra, as? que me sorprendi? un poco, pero luego sent? su apoyo”.

Antes de que comenzara el d?a 1 del torneo en tierra batida, los jugadores no posaron juntos para las fotos est?ndar en la red despu?s del lanzamiento de la moneda para determinar qui?n servir?a primero.

Kostyuk, una joven de 20 a?os que ocupa el puesto 39, gan? su primer t?tulo de la WTA en marzo en Austin, Texas, al vencer a una oponente rusa y ninguna de las jugadoras fue a la red ese d?a.

Durante su conferencia de prensa previa al torneo el viernes, se le pregunt? a Sabalenka sobre la probabilidad de que no hubiera un apret?n de manos el domingo.

“Si ella me odia, est? bien. No puedo hacer nada al respecto. Va a haber gente que me quiera; va a haber gente que me odie”, dijo entonces Sabalenka. “Si ella me odia, no siento nada de eso (hacia) ella”.