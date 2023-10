El clan Kardashian-Jenner sigue sorprendiendo al mundo con sus novedosos lanzamientos. La familia más famosa de la televisión siempre ha demostrado que su fascinación por entretener al público dentro y fuera de cámaras no tiene límites, y este viernes Kim Kardashian ha vuelto a “romper internet” con su anuncio de una nueva prenda íntima para su marca de ropa interior Skims que está dando de qué hablar en las redes sociales.

Con un hilarante video que va directo al grano en su mensaje, la estrella de televisión dio a conocer que ha ideado una prenda íntima que muchas mujeres no sabía que necesitaban: un sujetador con pezones falsos incorporados, llamado “The Ultimate Nipple Bra”. El reel inicia presentando a una Kardashian de aspecto intelectual luciendo unas gafas y tipeando en una computadora de estilo retro, mientras que lo primero que salta a la vista son las marcas sobresalientes de sus pezones sobre su atuendo de bloque de color ‘nude’.

Mientras tanto, recita un mensaje que habla sobre el concepto ligado al calentamiento global que desarrolló para introducir su innovador sujetador. “La temperatura de la Tierra es cada vez más alta, los niveles del mar están aumentando, las capas de hielo se están reduciendo”, dice mientras tipea. “Y no soy un científico, pero creo que todos pueden usar sus habilidades para hacer su parte. Es por eso que estoy presentando un nuevo sostén con un pezón incorporado”, afirma, mientras se dirige a la cámara, refiriéndose a la prenda como una solución ficticia a dicha problemática ambiental.

En su discurso comercial, Kardashian hace una especie de comparativa del nuevo sujetador con un iceberg, resaltando la ventaja diferencial del primero que consiste en que sus pezones falsos no se derretirían y mantendrían la imagen y sensación de frío al usarlos.

“Así que no importa el calor que haga, siempre te verás fría”, explica la empresaria en el anuncio, señalando el dibujo en la proyección. “Algunos días son duros, pero estos pezones son más duros. Y a diferencia de los icebergs, estos no van a ninguna parte”, recitó de forma sensual su ingeniosa frase. Según la modelo, su última innovación de ropa interior incorporará un “factor de impacto” en quien lo use.

Además, lo dicho en su video está directamente relacionado con la causa ambiental a la cual apoya su marca Skims, que contribuye con su inversión al avance de la eliminación de carbono. Por ello, asegura que el 10% de las ventas de “The Ultimate Nipple Bra” serán donadas a la red global 1% For The Planet, conformada por miles de empresas y organizaciones ambientales “que trabajan juntos para apoyar a las personas y el planeta”.

Los cuestionamientos que ha desatado la polémica prenda íntima en redes sociales han sido diversos. Algunos usuarios aplauden la causa y afirman que sería una prenda ideal para las mujeres sobrevivientes del cáncer de mama que han sido sometidas a una mastectomía. Otros exclaman que es una prenda que no sabían que necesitaban o que aun no saben si deberían adquirir, pero también se leen comentarios en donde se burlan de la “brillante idea de quién esté detrás del marketing del producto”.

La más reciente innovación de Kim Kardashian en Skims será lanzada al mercado este martes 31 de octubre, con la posibilidad de ingresar a una lista de espera para poder acceder a la tienda online de forma temprana.

Por: Infobae