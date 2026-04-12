Keiko Fujimori encabeza los sondeos a boca de urna de la elección presidencial en Perú

La candidata presidencial derechista Keiko Fujimori lidera los sondeos "a boca de urna" para disputar en una segunda vuelta la Presidencia de Perú, el próximo 7 de junio, según los sondeos "a boca de urna" publicados por encuestadoras al término de la jornada de votación celebrada este domingo.

De acuerdo con la empresa Datum, que hizo un sondeo a 44.596 personas con un margen de error del 3 %, Fujimori obtuvo el 16,5 % de los votos, seguida por el ultraconservador Rafael López Aliaga, con el 12,8 %, el centroderechista Jorge Nieto, con el 11,6 %, y el derechista Ricardo Belmont, el 10,5 %.

A su vez, con una muestra de 18.144 encuestados y un margen de error del 3 %, la empresa Ipsos señaló, por su parte, que Fujimori recibió el 16,6% de los sufragios, el izquierdista Roberto Sánchez, el 12,1 %; Belmont, el 11,8 %; López Aliaga, el 11 %; y Nieto, el 10,7 %.

Con esas encuestas, la candidata de Fuerza Popular y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) aparece como la única segura en la segunda vuelta presidencial, y con la expectativa por conocer a su rival en los primeros avances oficiales que entregarán las autoridades electorales en las próximas horas.

El jefe de Ipsos Perú, Alfredo Torres, declaró al canal Latina que podía presentarse un sesgo en el resultado de la encuesta a boca a urna a favor de los candidatos que no eran los favoritos en Lima debido al número de electores que no llegaron a votar en la capital.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 211 mesas en la capital, que ha dejado sin ejercer su derecho a 63.300 personas.

Esta situación ha provocado el inicio de investigaciones a nivel de la Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y la empresa de transporte que estaba a cargo de esa labor de distribución del material electoral en Lima y la vecina provincia del Callao.

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

Ningún candidato presidencial tiene posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta para ser declarado ganador, por lo que habrá una segunda ronda entre los dos aspirantes más votados.