Kate Winslet retrata en el cine a una fotógrafa de guerra que estaba olvidada hasta por su hijo

En última instancia, Lee es más que un homenaje; es una declaración de intenciones. En palabras de Winslet, “el cine no cambia el mundo, pero hace que lo miremos diferente”. Y tal vez, a veces, esa diferencia es todo lo que necesitamos para empezar a cambiarlo.

“Si no fuera por personas como Lee, no sabríamos lo que ocurrió”, dijo Winslet, subrayando la importancia de preservar estas historias para las generaciones futuras.

Para Winslet, Lee no es solo una película; es un recordatorio del poder del cine para iluminar las vidas de aquellos que han sido olvidados o incomprendidos.

A sus casi 50 años, Winslet encuentra en estos desafíos una fuente constante de aprendizaje y motivación. “Mientras siga siendo invitada a la fiesta como actriz, me presentaré y daré lo mejor de mí”, aseguró.

Winslet también habló sobre lo enriquecedor que fue para ella involucrarse detrás de cámaras como productora. “Estuve en cada etapa: desde el guión hasta el montaje final. Fue increíble cuánto aprendí y lo mucho que eso me motivó para seguir creando”.

Interpretar a Lee Miller no fue solo un reto profesional para Winslet, sino también una experiencia transformadora a nivel personal.

El descubrimiento de Penrose no sólo preservó el legado de Miller, sino que también proporcionó al equipo de Lee acceso a un archivo extraordinario de su trabajo, desde sus cámaras y cartas personales hasta sus fotografías más icónicas.

“Él necesitaba un cierre,” explicó Winslet, quien se sintió motivada a honrar no solo la memoria de Miller, sino también a darle a su hijo una forma de reconciliarse con el pasado.

Un aspecto fascinante de la vida de Lee Miller es que su propio hijo, Antony Penrose, no conocía del todo su legado hasta después de su muerte en 1977.

Winslet reflexionó sobre la importancia del trabajo de los corresponsales de guerra y el impacto que este tiene en sus vidas personales. Relató cómo varias mujeres corresponsales, que prefirieron permanecer en el anonimato, le compartieron historias sobre el miedo y el trauma que enfrentaron en su labor. Una de ellas, tras cubrir un conflicto, no ha podido siquiera tocar su equipo de cámara 15 años después.

“Estaba increíblemente cerca de sus sujetos”, comentó Winslet. Esta proximidad, tanto física como emocional, permitió a Miller capturar no solo imágenes, sino también la humanidad de quienes documentaba. Esto incluía escenas estremecedoras como las del suicidio colectivo de Leipzig o los horrores de los campos de concentración nazis, imágenes que aún resuenan en la conciencia colectiva.

El legado de Lee Miller no solo reside en las fotografías que tomó, sino también en su valentía como pionera del fotoperiodismo.

Winslet expresó que, para ella, este proyecto no era solo una película, sino una plataforma para introducir a Miller a una nueva generación, en sus propios términos y sin el filtro de la objetivación o la romantización.

“El hecho de que alguien pudiera etiquetarla como desagradable por haber hecho algo extraordinario, por decir la verdad y ser testigo de las atrocidades, me hizo más decidida”, sostuvo.

“A menudo, me encontraba con potenciales inversores que decían cosas como: ‘¿Por qué debería gustarme esta mujer?’”, recordó.

Para la veterana actriz, no era solo cuestión de narrar una vida; era también un esfuerzo por redefinir la narrativa femenina en el cine, alejándola del prisma tradicional del “male gaze”.

