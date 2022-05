Kany Garc?a va por <>

The content originally appeared on: El Dia

CIUDAD DE M?XICO .– En medio de una gira con foros abarrotados y un lanzamiento de ?lbum, Kany Garc?a se toma tiempo para celebrar “El amor que merecemos”.

En entrevista por videollamada desde San Juan, Puerto Rico, Garc?a se dijo feliz de “ver la locura de la gente, con la intensidad con la que se viven los conciertos” y que est? tratando de mantener la energ?a en lo alto para “todo lo que est? pasando tan lindo”.

La artista continuar? su gira en agosto y septiembre por Filadelfia, San Francisco, Seattle y San Antonio Texas, entre otras ciudades. Mientras llegan esos conciertos, lanz? el viernes “El amor que merecemos”, su m?s reciente ?lbum que comenz? como una aventura en solitario a principios del a?o pasado, cuando escribi? canciones con la idea de simplemente soltar la pluma.

En el verano se fue de viaje con una amiga que la ayud? a encontrar un rumbo para estos temas.

“Me dijo una frase que se me qued?… ten?a una copa en la mano y me dijo `?esta es la vida que merecemos, justo esta!”‘, dijo Garc?a. “Yo me re?a, pero de ah? sent? la gran necesidad de escribir canciones en las que se reivindicara la autoestima y qui?n es uno como persona… escribir canciones que me pusieran no s?lo de buenas, sino que me pusieran a analizar cada una de las relaciones que uno tiene en la vida”.

Este ?lbum le trajo tambi?n a la galardonada con dos Latin Grammy a mejor ?lbum cantautor, por “Mesa para dos” y “Contra el viento” de un total de cinco Latin Grammy que ha recibido en su carrera, su primera experiencia en un campamento de compositores.

“Ten?a ganas de sentarme con otra gente tambi?n a escribir, no solamente a escribir sola”, dijo. “Creo que la pandemia tambi?n me dej? mucho eso, de demasiada soledad a demasiada interacci?n, y ?ste es un ?lbum que carece totalmente de ese estado de soledad”.

Entre los compositores con los que colabor? destacan los venezolanos Yasmil Marrufo y Servando Primera, as? como el colombiano Richi L?pez, quien tambi?n estuvo a cargo de la producci?n del ?lbum.

Con ellos prob? ritmos nuevos e incluy? instrumentos folcl?ricos tradicionales como requintos, maracas y tumbadoras en canciones como “Ag?ita e Coco” y “Mi plan de vida”, la segunda sobre una de “esas relaciones que todo mundo apuesta a que no van a funcionar”.

“Tiene mucho de ese sonido y folclor que me traen ellos a la mesa desde Venezuela y desde otros tantos ?ngulos que quiz? yo no ten?a y que me encant? como dejarme explorar”, dijo. “P?jaro herido” es otro de los temas con sonidos tradicionales, en este caso de la bachata de Rep?blica Dominicana, que contrasta con la tem?tica melanc?lica de la canci?n.

“Es una bachata que ador? hacer con m?sicos dominicanos”, dijo Garc?a.

“He explorado el g?nero de la bachata (antes) pero quiz?s no desde un ?ngulo como muy cl?sico de bachata, como es esta canci?n”. Con el lanzamiento del ?lbum Garc?a estren? el video del sencillo “Muero” con Alejandro Sanz.

“Es la canci?n m?s nost?lgica del ?lbum”, dijo Garc?a. Fue, de hecho, la primera que escribi? de su producci?n y ten?a claro que quer?a interpretarla con Sanz. Cuando el artista espa?ol acept? y le mand? la grabaci?n de su voz, tuvo la “confirmaci?n total” de que fue un acierto dejarse llevar por sus instintos.

“Otra cosa es que un artista te env?e un track (pista) que te remueva por dentro como me sucedi? a m?”, dijo Garc?a. “Quer?a escuchar la voz de Alejandro todo el tiempo. Fue una canci?n que siento yo que f?cilmente ?l pudo haber dicho que la escribi?, podr?a ser parte del repertorio de ?l”.

El video, dirigido por el espa?ol Willy Rodr?guez, fue filmado en Cali, Colombia, donde Sanz se encontraba de gira y adonde Garc?a no se hab?a imaginado que ir?a. “Fue una experiencia espectacular”, dijo. En el video aparecen dos mujeres de mediana edad, cada una acongojada en su hogar por no haberse atrevido a vivir su amor.

“Su historia de amor es narrada por dos chicas que son casi id?nticas a ellas, pero m?s j?venes, y son unas bailarinas impresionantes”, dijo Garc?a.

Otra de sus invitadas al ?lbum es la cantautora espa?ola Rozal?n, con quien interpreta “Justito a tiempo”, un tema de celebraci?n por salir de una relaci?n t?xica antes de que sea demasiado tarde, a ritmo de cumbia.

“Esa violencia, que es la que recibimos diaria, que es la que no se ve porque no pega, es la que psicol?gicamente te entra, es la que emocionalmente te va entrando y es la que m?s dif?cil una puede detectar y por eso es una canci?n que por un lado festeja ese justito a tiempo y ese festejo es la cumbia”, dijo Garc?a.

“Me encanta hacerlo con alguien como Rozal?n, es una mujer que admiro, que quiero, pero aparte que estamos bien alineadas en cosas que sentimos que son importantes contar”.

La segunda parte de “Justito a tiempo” bien podr?a ser “Me quedo sola”, la ?ltima canci?n del ?lbum en la que Garc?a canta por qu? es mejor sola que mal acompa?ada.

El tema es contra “el modo de operar de lo que ha sido nuestra educaci?n, que somos una media naranja, que estamos simplemente completas cuando tenemos a alguien al lado. ?Cu?ndo te vas a casar?, ?Cu?ndo vas a tener hijos?

Todas estas cosas que la sociedad nos ha impuesto a nosotras como mujeres”, dijo Garc?a. “Para m? `Me quedo sola’ era la manera m?s elocuente de finalizar el ?lbum”.

Su tercer invitado al ?lbum es el artista urbano puertorrique?o Jay Wheeler, con quien disfrut? grabar juntos en el estudio “No vuelvas”, un tema en el que el reggaetonero deja aflorar romanticismo y nostalgia, al tiempo que Garc?a se anima con su estilo moderno reflejado en el toque electr?nico de la canci?n.

“Me parece que hay una visi?n muy negativa sobre el cantante urbano que no canta y todo es (el software) autotunes, y no es cierto”, dijo Garc?a.

“Hay muchos que cantan y creo que Jay es uno de ellos, canta y canta mucho… creo que es una canci?n que es un puente entre nosotros que a los dos nos hace mucho bien”.