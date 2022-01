NASHVILLE.-Justin Bieber, que lidera los iHeartRadio Music Awards con nueve nominaciones gracias a sus dos grandes ?xitos colaborativos de 2021, “Peaches” con Daniel Caesar y Giveon, y ” Qu?date” con The Kid LAROI.

La estrella emergente Olivia Rodrigo tiene ocho nominaciones para sencillos de su debut <>, mientras que Doja Cat y Giveon tienen siete nominaciones para la entrega de premios que se transmitir? desde Los ?ngeles el 22 de marzo.

Los iHeartRadio Music Awards honran a los artistas m?s reproducidos del a?o en sus estaciones y aplicaciones, y los fans pueden votar en varias categor?as, incluyendo Best Fan Army, Best Lyrics, Best Cover Song y Best Music Video.

Ambas canciones de Bieber est?n nominadas a canci?n del a?o, frente a canciones de Rodrigo, Adele, Ed Sheeran, Silk Sonic, Dua Lipa, Lil Nas X, Ariana Grande y Doja Cat con SZA.

Rodrigo est? nominado a artista femenina del a?o, junto a Grande, Doja Cat, Dua Lipa y Taylor Swift. Doja Cat tiene dos canciones en la categor?a de mejor colaboraci?n por “Kiss Me More” con SZA y por “Best Friend” con Saweetie.

Giveon, Rodrigo, The Kid LAROI, Maneksin y Tate McRae est?n nominados a mejor artista pop nuevo.

Los iHeartRadio Music Awards se transmitir?n en Fox desde el Shrine Auditorium y en las estaciones de iHeartRadio y la aplicaci?n.