Jueza otorga 3 meses al Ministerio Publico para investigar caso Medusa

The content originally appeared on: El Dia

SANTO DOMINGO.- La jueza del Cuarto Juzgado de la Instruccion del Distrito Nacional, Altagracia Ramirez de la Cruz, otorgo la extension de un plazo de tres meses al Ministerio Publico para ampliar la investigacion del caso Medusa y presentar acusacion formal.

El Ministerio Publico habia solicitado un plazo de cuatro meses.

En tanto que los implicados en el caso Medusa continuaran en prision preventiva, hasta tanto el Ministerio Publico presente acusacion formal.

Durante la audiencia de este martes el exprocurador Jean Alain Rodriguez se defendio de las acusaciones en su contra.

Aseguro que hoy cumple nueve meses bajo arresto sin ninguna explicacion ni delito y que en este periodo no se le ha interrogado, requerido ni llamado.

“Hoy cumplo nueve meses bajo arresto; sin interrogarme, sin requerirme, sin llamarme. Sin ninguna explicacion ni delito, me presente voluntariamente a la Procuraduria General el 29 de junio del 2021 y me puse a la orden de la justicia. Con humildad y respeto le contestamos en ese momento sometanme y detengan la prision hasta que las muestren. Sin delitos, sin pruebas, sin auditorias, sin testigos, sin peligro de fuga, sin obstaculizar la investigacion; en fin, sin causar un dano, me tienen desde ese dia privado de libertad. He cometido errores en la vida, pero nunca un delito. Decir la verdad en el momento incorrecto me ha traido a desenmascarar la mentira en el lugar correcto”, expreso Rodriguez.

Afirmo que no decidio impulsar las construcciones de las carceles por antojo.

“Estoy privado de libertad por promover la construccion de carceles. Lo hice convencido de que contribuye a reducir la criminalidad; lo hice porque es lo humano; porque es una deuda atrasada por mas de 70 anos que nos presenta ante nuestra gente y el mundo como inhumanos ante tanto hacinamiento, drogas, violaciones y muertes. No decidi impulsar esas construcciones por antojo, sino porque 41 de las 42 carceles dominicanas habian sido construidas por la propia Procuraduria General en pasadas gestiones, y la nueva Ley 113-21 en su Art. 54 a quien ordena hacerlo es a la Procuraduria, confirmando la practica de mis antecesores” resalto el ex procurador.

Agrego que: “Me tienen privado de libertad sin ser ingeniero, por temas de pintura, impermeabilizantes y de construccion, sin yo haber puesto un solo block. Esos son temas administrativos y no penales, y en todo caso donde estan los 60 contratistas que supuestamente construyeron mal? No han interrogado ni a un solo de ellos a pesar de afirmar en multiples ocasiones que son estructuras inservibles. Ni los llamaran, porque no es justicia, es venganza. Me tienen privado de libertad por supuestos sobornos, pero nadie sabe quienes son esos sobornantes, ni como pagaron, cuando, donde, por cual obra. No han presentado nada por que a mi nadie me ha dado nada”, anadio.

Jean Alain Rodriguez sostuvo que lo tienen en prision por invertir en el Plan de Humanizacion del Sistema Penitenciario, pero que la actual gestion invirtio y pago mas de 220 millones a esos mismos 11 contratistas por las mismas obras, ratificando la actual Procuradora Miriam German Brito de forma expresa que los contratos firmados durante su gestion eran correctos.

Indico que se demostro que el Ministerio Publico de forma categorica habia afirmado en la pasada audiencia que esos 11 contratistas no le pagaron sobornos a esta gestion, pero entonces a el si, por lo que cuestiono: “ustedes investigaron a la gestion actual para afirmar que no hubo sobornos? Apoderaron a una jueza de la Suprema Corte para investigar? Hicieron interrogatorios? Analizaron sus finanzas? Donde esta el archivo concluyendo que no se pagaron sobornos por esos 220 millones que no estaban contemplados en los contratos iniciales? Porque firmo esta gestion contratos nuevos con constructores sobornantes?

El ex procurador recordo que “hace asi un ano la PEPCA le dijo al tribunal, al pais y al mundo que tenian un “expediente blindado” y hoy resulta que necesitan mas tiempo para finalizar su manipulada investigacion”.

El caso Medusa tiene como supuesto cabecilla al exprocurador general, Jean Alain Rodriguez; y tambien son senalados Miguel Jose Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Stefano Cano Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan Josel Rodriguez Imbert, Jenny Marte Pena y Altagracia Guillen Calzado.