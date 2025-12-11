Jueza ordena evaluación de Rafael Calderón para corroborar licencia médica de 30 días

La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la evaluación médica del imputado Rafael Porfirio Calderón por parte de especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para corroborar la validez de una licencia médica de 30 días presentada a su favor.

La decisión de la magistrada Altagracia Ramírez se produjo durante la continuación de la audiencia preliminar del caso Calamar, que se ha visto suspendida y recesada en varias ocasiones debido a la presentación de múltiples certificados médicos.

Al referirse a la licencia médica actual, expedida por un urólogo-oncólogo y que dispone un reposo de 30 días, la jueza expresó su preocupación por la extensión del plazo.

"En esta ocasión, 30 días es mucho tiempo. Es una afectación al plazo razonable con relación a los demás que están aquí presentes y listos para dar posibilidad a su proceso. El tribunal siempre ha hablado, y ese es el sentido de la justicia, una justicia oportuna dentro del plazo que va a dar la norma, la cual imprimirá el debido proceso".

La magistrada acogió como coherente el pedimento de Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), de verificar el contenido de la licencia médica con una evaluación independiente del Inacif, argumentando que no se puede "agraviar la situación a los demás" imputados que sí están listos para continuar con el conocimiento del caso.

Previo a la decisión sobre la licencia médica, la jueza también abordó una comparación realizada por las partes respecto a la separación de juicio (o desglose) otorgada a otros ciudadanos en casos diferentes.

La magistrada Ramírez explicó que el tribunal evalúa las circunstancias de manera individual para cada ciudadano.

“Siempre le explicamos a las partes cuando hacen esa comparación, que el tribunal evalúa de manera individual las circunstancias que presenta cada ciudadano para poder ordenarnos lo que es la separación o desglose... No se pueden comparar ambas circunstancias para realizarle un pedimento al tribunal respecto de la separación de uno y de otro”.

Próxima audiencia

Se ordenó que el Ministerio Público presente el informe de la evaluación médica realizada por el Inacif a más tardar mañana, viernes, a las 12:00 del mediodía.

En consecuencia, la jueza Ramírez recesó la audiencia preliminar para mañana, viernes, a las 2:00 de la tarde, momento en el cual se espera verificar la situación real de Calderón.