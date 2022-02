Juez decidir? a las 3:00pm si aplaza o no audiencia caso Pulpo

The content originally appeared on: El Dia

SANTO DOMINGO.- El juez del S?ptimo Juzgado de la Instrucci?n del Distrito Nacional Deivi Timoteo Peguero se reserv? para las 3:00pm de la tarde su decisi?n sobre de aplazar o no la audiencia preliminar a los implicados del caso Pulpo, ya que los abogados de algunos imputados no les notificaron la acusaci?n ni las pruebas, y otros no se presentaron el d?a de hoy.

Los abogados de los imputados que no les notificaron la acusaci?n ni las pruebas realizaron su pedimento, alegando que sin esos documentos no podr?n realizar una defensa efectiva. A dicho pedimento se adhirieron otros abogados tras manifestar que a pesar de que les notificaron la acusaci?n, algunas pruebas no, la cual, solicitaron su entrega.

Adem?s, le solicitaron al juez aplazar porque ha realizado solicitudes de informes a entidades financieras e instituciones, que a?n no entregan las informaciones solicitadas.

Tambi?n pidieron aplazar

Los abogaos de los imputados pidieron aplazar la audiencia porque tres de los implicados en el expediente del caso Pulpo, no se presentaron en la audiencia preliminar, los cu?les son: Rafael Le?nidas De ?leo, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Mart?n Montes de Oca, a quienes no se le puede notificar por no tener un domicilio.

Los implicados en el expediente caso Pulpo son Juan Alexis, hermano del expresidente Danilo Medina S?nchez, y su hermana Carmen Magalys Medina S?nchez.

Tambi?n los imputados Fernando Rosa, Wacal Vernavel M?ndez Pineda, Jos? Dolores Santana Carmona, Francisco Pag?n Rodr?guez, Aquiles Alejandro Christopher, Juli?n Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo N??ez, Rafael Antonio Germos?n y Domingo Antonio Santiago.

Adem?s, est?n Rafael Le?nidas de Oleo, Lidni Arodi Valenzuela Matos, Paola Molina Suazo, Carlos Mart?n Montes de Oca, V?ctor Mat?as Encarnaci?n Montero, Francisco Ram?n Brea Morel, Rigoberto Alc?ntara Batista, Carlos Jos? Alarc?n Veras, Lewys Ariel Castillo Robles, Lina Ercilla de la Cruz Vargas, Antonio Florentino M?ndez, Pachristy Emmanuel Ram?rez Pacheco, Jos? Miguel Genao Torres y Mar?a Isabel de los Milagros Torres Castellanos.