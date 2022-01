SANTO DOMINGO.-El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel M?ndez, asegur? que cumple con las condiciones para ser candidato a senador, alcalde o cualquier cargo electivo.

Al ser cuestionado por el periodista Graymer M?ndez, durante una entrevista en el programa <>, sobre su posible inscripci?n a un partido pol?tico para poder optar por una candidatura, expres? que, <>.

M?ndez expuso que a?n no se ha planteado optar por una candidatura, sin embargo, no descart? ponderarlo en alg?n momento, ya que de acuerdo a sus explicaciones, no tiene ning?n tipo de impedimento para hacerlo.

<>, apunt? el funcionario.

En otro orden, el director del organismo de emergencias reiter? su apoyo a una eventual reelecci?n del presidente de la Rep?blica, Luis Abinader.

<>, expres? el director del COE.

Te invitamos a leer: Roberto Fulcar propugna por defender la educaci?n

Enfatiz? que con el reconocimiento que hace al presidente Abinader, no resta m?ritos a las gestiones de los exmadatarios Danilo Mediana y Leonel Fern?ndez, en cuyos per?odos tambi?n fungi? como director del COE.

Con relaci?n a los sometimientos a varios generales y otros millares por presuntos actos de corrupci?n administrativa, expuso que todo el que viole la ley debe enfrentar las consecuencias. Lament? adem?s la situaci?n y pidi? que se siga respetando el debido proceso.

En otro orden, revel? que est? en proceso la firma de un acuerdo con Participaci?n Ciudadana, para que el organismo civil funja como veedor del presupuesto que maneja el Centro de Operaciones de Emergencias.