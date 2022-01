Jorge Ramos, positivo a la covid-19 cuando estaba de vacaciones en Seychelles

El periodista Jorge Ramos inform? que dio positivo a la covid-19 cuando se encontraba de vacaciones en las islas Seychelles, donde permanece aislado en un hotel desde hace d?as con s?ntomas leves de la enfermedad, pero con el ?nimo alica?do.

El periodista de la cadena Univision se encuentra en Mahe, la isla m?s grande del archipi?lago de las Seychelles, a donde viaj? con toda la familia para disfrutar de unas vacaciones de fin de a?o.

Pero al tercer d?a desde su llegada a este paradis?aco archipi?lago se hizo una prueba de la covid-19 al empezar a sentirse mal.

Tal y como el periodista explica, lo peor est? siendo permanecer alejado de su familia, que regres? ya a casa, y las incertidumbres que le genera estar “atrapado en el para?so” y desconocer “c?mo ni cu?ndo” va a poder retornar a Miami, donde reside el presentador de Noticiero Univisi?n.

“Aqu? tan lejos te sientes muy vulnerable y fr?gil. Hay tantas cosas que no dependen de m?. He tenido que soltar el control. Es una vida muy distinta a la que por d?cadas me acostumbr?. Me cuelga, en el centro del pecho, una angustia que no se va ni para dormir”, explic? el propio periodista en un art?culo publicado en la web de Univision.

Ramos indic? que esta experiencia en las que iban a ser unas relajantes vacaciones ya le cambi? y le va a “marcar mucho” en el futuro.