Espa?a.-Nieto de un jud?o que huy? de los nazis, Jorge Drexler uruguayo de 58 a?os fue m?dico antes de entregarse a la m?sica, el asimila su triunfo con naturalidad y disfruta tranquilo todo lo que le llega .

El artista se presenta en el pa?s, especificamente en el Teatro Nacional con su gira “Tinta y Tiempo” los dias 25 y 26 de febrero.

Usted lo dice: “Soy un p?simo vendedor de discos”. ?C?mo se las ha apa?ado para publicar 15?Quiz? porque la discogr?fica me respetaba como autor ya que me grababa canciones todo el mundo: Neneh Cherry, Ketama, Ana Torroja, Rosario… As? que me dec?an: “T? haz lo que quieras”. Siempre goc? de libertad total e hice discos como Frontera [de 1999], con unos productores de thrash metal y electr?nica que no me lo cre?a ni yo.

Y as? hasta que ya fui demasiado mayor y con suficiente discograf?a como para que me dijeran qu? ten?a que hacer.?Sent?a, por otro lado, que nadie entend?a lo que hac?a?

Eso siempre [se r?e]. Y los primeros mis padres porque lo dej? todo y se arm? un l?o tremendo en mi familia.?Nunca ech? de menos la medicina?

Jam?s. La pr?ctica m?dica requiere de una vocaci?n de servicio que yo no tengo. Y lo supe reconocer a tiempo… ?Por suerte! Ahora bien, la medicina es una profesi?n maravillosa y gracias a ella acced? a la ciencia y me ha ayudado a entender mejor el mundo.

Su m?sica es abierta, ecl?ctica, bebe de muchas fuentes. ?Le viene de esa obsesi?n por absorberlo todo?S?, pero nunca llego a un estilo o a un g?nero por probar, sino desde la integraci?n, por vinculaci?n emocional; nunca desde la yuxtaposici?n.

Por ejemplo, Bolivia, del disco Bailando en la cueva, es un aire de cumbia con m?sica del altiplano al que llegu? para agradecer a ese pa?s que acogiera a mi familia.

Hablando de masculinidad, ?qu? momento de los Oscar le parece m?s lamentable: que no le dejaran cantar en 2005 o la bofetada de Will Smith a Chris Rock?La bofetada, sin duda. Lo que hizo Will Smith es un ejemplo de ese paradigma del cual quedan a?n muchos representantes sueltos por ah?. En cuanto a lo de cantar, es una minucia y me calm? en cuanto entend? la situaci?n.

–IntimidadEl artista se declara estar muy bien sentimentalmente, aunque asegura que: “No s? si es felicidad, pero gozo de buenas dosis de armon?a personal. Algo parecido a lo que Espinosa dec?a sobre la epifan?a a trav?s de la raz?n”.