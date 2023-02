JUPITER, Florida – Firmar a un veterano de la talla de Johnny Cueto tiene varias ramificaciones.

Con s?lo ver los primeros dos d?as de los entrenamientos de los Marlins en el Roger Dean Chevrolet Stadium, se puede apreciar los efectos. El lunes por la ma?ana, el dominicano solt? el brazo con sus compatriotas Sandy Alc?ntara y Edward Cabrera. El martes, Cueto y Cabrera hicieron pareja antes de realizar una sesi?n del bullpen. Luego, trotaron juntos.

“Sabe que estar? aqu? junto a [Cabrera]”, dijo el coach de pitcheo de los Marlins, Mel Stottlemyre Jr., sobre Cueto. “Le dije, ‘Cabby, conoce a tu nuevo compa?ero’. A Johnny le gusta trabajar y es muy serio con su trabajo, y tambi?n sabe c?mo me gusta a m? que se hagan las cosas. Lo ha hecho durante mucho tiempo. Yo reconozco eso. Puede ofrecer muchos consejos a los m?s j?venes que a?n est?n aprendiendo varias cosas e intentando superar algunos obst?culos. Ser? muy importante para el cuerpo [t?cnico]”.

Junto a toda la fanfarria que gener? su presentaci?n con los Marlins, el veterano de 15 a?os en Grandes Ligas llega con mucha experiencia a Miami. Cueto ha sido convocado dos veces al Juego de Estrellas y conquist? la Serie Mundial del 2015 con los Reales. Adem?s, ha terminado en dos ocasiones entre los primeros cinco en la votaci?n para el Premio Cy Young. Ha batallado con lesiones y se ha recuperado de ellas. El pr?ximo mes, Cueto estar? compitiendo en su segundo World Baseball Classic.

Aunque el oriundo de San Pedro de Macor?s no mencion? a una persona en espec?fico que lo haya ayudado a ?l al comienzo su carrera, s? mencion? que ha recibido muchos consejos y sugerencias en su paso por sus ?ltimas cuatro organizaciones.

“Tengo una buena relaci?n con los lanzadores latinos y tambi?n con los norteamericanos”, mencion? Cueto. “Soy bien humilde, as? que trato de ayudar. Compartir mi talento, toda mi experiencia y ayudar a los m?s j?venes, para que puedan sacarse el 100% en sus juegos”.

Cabrera, de 24 a?os, brill? en el 2022 con EFE+ de 135 y WHIP de 1.07 en 14 aperturas. El ex prospecto del Top 100 del b?isbol se perdi? un tiempo por tendinitis en el codo derecho, pero demostr? su potencial cuando estuvo saludable. Miami espera que ahora pueda dar el gran paso con Cueto como mentor.

Todo empieza con llegar preparado a los entrenamientos, algo que hicieron ambos. Cueto, quien cumple 37 a?os este mi?rcoles, sabe que tiene que trabajar fuerte para poder mantenerse en forma, dado que no tiene la misma edad que varios de sus compa?eros. Debido a su entrenamiento personal, Cueto no tuvo que alterar su rutina del receso de temporada para llegar listo al Cl?sico Mundial.

“Por eso me da orgullo el trabajo que hago; es lo que me mantiene en el juego”, dijo Cueto. “Sigo haci?ndolo siempre. Estoy orgulloso de trabajar fuerte siempre. Cuando deje de hacerlo, es porque me ir? a casa”.

Hab?a cierta anticipaci?n cuando Cueto trabaj? el martes con el c?tcher Jacob Stalling, quien recibi? cada uno de los pitcheos lanzados por el vigente Cy Young de la Liga Nacional, Alc?ntara, la campa?a pasada. Entre los que fueron testigos de dicha sesi?n estaban Cabrera, el zurdo Braxton Garrett, la gerente general Kim Ng u los gerentes generales auxiliares Brian Chattin y Oz Campo, junto a los directores de operaciones de liga menor, H?ctor Crespo y Terry Collins.

“Es un gran complemento para Sandy”, dijo Stottlemyre. “Sandy no es muy extrovertido y Cueto tampoco lo es, pero algo que s? tiene Johnny es que cuenta con el respeto que viene de todo lo que ha hecho en su carrera. Cada uno de los lanzadores lo sabe. Ha dejado un impacto en varios de los j?venes con apenas un par de conversaciones. Lo he visto conversar a nuestros muchachos y decirles, ‘Mira, vamos a correr. No s?lo para entrenar nuestros cuerpos, sino nuestras mentes tambi?n'”.

Obviamente es alguien que no tiene miedo. Tiene la experiencia que lo respalda. Tambi?n cuenta con el respeto del cuerpo t?cnico. Entonces, complementa muy bien a Sandy, al poder dirigir a estos muchachos. Me voy a apoyar en ?l. Tiene mucha experiencia. Yo no tengo todas las respuestas, as? que tambi?n utilizar? su experiencia y consejos”.