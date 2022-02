Joe Biden reforzar? seguridad de Nueva York; hoy visita ciudad

The content originally appeared on: El Dia

Nueva York/Los ?ngeles.-El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajar? hoy a Nueva York en un momento en que esta y otras ciudades del pa?s enfrentan desde hace dos a?os un recrudecimiento de la violencia armada, que –seg?n el recuento de la web Gun Violence Archive– se cobr? 20,794 vidas en 2021, sin contar los suicidios.

Seg?n la Casa Blanca, Biden llega con un plan en el que contempla invertir 500 millones de d?lares en refuerzo policial en las ciudades y en iniciativas como fomentar las actividades extraescolares para tener ocupada a la adolescencia, as? como crear oportunidades econ?micas en los barrios m?s deprimidos.

El nuevo alcalde de Nueva York, Eric Adams –?l mismo un antiguo oficial de la Polic?a– ha hecho de la seguridad ciudadana su “leit-motiv” durante la campa?a electoral del pasado a?o y durante el mes que ha estado al cargo; de forma simb?lica, cerr? una gran parte de la c?ntrica Quinta Avenida por dos veces en seis d?as, la ?ltima de ellas el mi?rcoles, para desarrollar casi “funerales de Estado” por dos polic?as muertos en un reciente tiroteo en Harlem.

El mismo d?a en que se produjo el tiroteo –el asesino era un reincidente con un cargado historial de tr?fico de drogas y con una pistola en su poder adquirida ilegalmente–, Adams pidi? p?blicamente ayuda al Gobierno federal para frenar la circulaci?n de miles de armas en este estado, donde su venta es ilegal.

Y para no ser acusado de proteger a la Polic?a en un momento sensible por la brutalidad a veces gratuita de los agentes –especialmente, tras la muerte de Georges Floyd, en mayo de 2020–, Adams se refiri? hace unas horas al ?ltimo tiroteo de ayer en el barrio de Queens- “Lo he dicho una y mil veces, la proliferaci?n de armas sirve para usarlas contra individuos en vaquero o en uniforme, a ellos (los agresores) no les importa”.

En 2021, la ciudad registr? casi 500 muertes violentas, cifra r?cord en m?s de una d?cada, pero esos r?cords tambi?n se batieron en Los ?ngeles, Chicago y Filadelfia.

El plan de Biden no tiene que ver con una limitaci?n a la compraventa de armas, un problema siempre delicado que Barack Obama no pudo resolver y que Donald Trump ni siquiera intent?, sino con la circulaci?n ilegal de armas cortas entre estados y su uso por parte de peque?os delincuentes o por ajustes de cuentas personales.

Los ?ngeles, la segunda ciudad m?s poblada de Estados Unidos, no recordaba un a?o tan violento desde 2007. As?, 2021 cerr? con 396 homicidios (42 m?s que en 2020) y una oleada de tiroteos entre bandas.

A principios de este a?o, la ciudad se estremeci? al conocer la muerte de Brianna Kupfer, una estudiante de arquitectura de 24 a?os, apu?alada en la tienda donde trabajaba.

Ciudades inseguras

–1– Seguridad

El alcalde de Los ?ngeles, Eric Garcetti, dijo que la ?ltima d?cada ha sido la m?s segura de Estados Unidos.

–2– Los ?ngeles

Los ?ngeles, segunda ciudad m?s poblada, cont? el a?o pasado con 396 homicidios.

–3– Miedo

La sensaci?n de inseguridad en Nueva York est? amplificada por las redes sociales.