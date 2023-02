Varsovia.-El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometi? ayer que Ucrania “nunca” ser? una victoria para Rusia y alab? la resistencia de Kiev, que “sigue en pie” un a?o despu?s del inicio de la invasi?n rusa, cuyo aniversario se cumple el pr?ximo d?a 24.

“Ucrania nunca ser? una victoria para Rusia. ?Nunca!”, afirm? Biden ante cientos de personas durante un esperado discurso en los jardines del antiguo castillo real de Varsovia.

Biden, que el lunes, realiz? una visita de gran contenido simb?lico a Kiev, dijo que ?l puede dar testimonio de que la capital de Ucrania “sigue en pie”, pese a que las fuerzas armadas rusas intentaron conquistarla al inicio de la guerra en una ofensiva que fracas?. “Un a?o despu?s de que las bombas empezaran a caer y un a?o despu?s de que los tanques rusos entraran en Ucrania, el pa?s todav?a hoy es independiente y libre.

esa tierra ha sido recuperada”, afirm? Biden. El presidente estadounidense puso la guerra en Ucrania en un contexto m?s amplio- aludi? a los valores de soberan?a del orden liberal global creado tras la Segunda Guerra Mundial y consider? que la contienda pone de relieve la lucha entre democracias y autocracias que vive el mundo.

“Estamos viendo hoy otra vez lo que el pueblo de Polonia y la gente en toda Europa vivi? durante d?cadas, el hambre de los aut?cratas no puede ser saciada, hay que oponerse a ella. Y los aut?cratas solo entienden una palabra- no, no, no. ?No tomar?is mi pa?s, no me quitar?is la libertad, no tomar?is mi futuro!”, clam? Biden.

Reconoci?, sin embargo, que habr? d?as “duros y amargos” en lo que queda de guerra, pero asegur? que EE.UU. seguir? apoyando a Ucrania y reafirm? su compromiso con la OTAN, mencionando especialmente el art?culo 5 de defensa mutua que recoge su tratado fundacional.

Igualmente, Biden anunci? que Estados Unidos ejercer? de anfitri?n de la cumbre de la OTAN del pr?ximo a?o.

Tratado nuclearEn tanto, el presidente ruso, Vlad?mir Putin, suspendi? la participaci?n de Mosc? en el ?ltimo pacto de control de armas nucleares que le quedaba con Estados Unidos, y anunci? la decisi?n en un vehemente discurso pronunciado ayer en el que dej? claro que no cambiar?a su estrategia en la guerra de Ucrania.

Sin embargo, Putin recalc? que Rusia no se retirar? todav?a del pacto, y horas despu?s de su discurso, el Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que Mosc? respetar?a los topes del tratado sobre armas nucleares.

Posici?n de la ONUEl Secretario General de la ONU, Ant?nio Guterres, insisti? ayer en que “debe hacerse todo lo posible por una inmediata vuelta al di?logo (nuclear)”, en reacci?n al anuncio hecho por el presidente Vladimir Putin.

Sobre la visita a Kiev

–1– EsperanzaLa visita de Biden da aliento a los ucranianos ante una posible ofensiva rusa.–2– PactoPutin suspende el START III, el acuerdo de desarme nuclear m?s ambicioso.–3– Decisi?nRusia inform? a Washington su decisi?n de prohibir las inspecciones estadounidenses in situ de su arsenal. Alega dificultades para hacer lo propio en EEUU.